Ciclismo
Harry Hudson se proclama campeón del mundo júnior y Noval se cae cuando optaba a medalla
El asturiano lanzó un ataque en persecución del líder pero se fue al suelo cuando quedaban poco más de 3 kilómetros y acabó cruzando meta en la trigésima posición
EFE
El británico Harry Hudson se proclamó este viernes campeón del mundo júnior de ciclismo en ruta en el Mundial de Ruanda al imponerse en solitario en la prueba disputada sobre un duro recorrido de 119,3 km con salida y llegada en Kigali, en la que el español Benjamín Noval se cayó cuando estaba en condiciones de pelear al menos por una medalla.
Junto a Hudson, primer campeón británico en esta categoría, se subieron al podio de Kigali el francés Johan Blanc, segundo, y el polaco Jan Jackowiac, tercero, que esprintaron por la medalla de plata y acabaron a dieciséis segundos.
Hudson completó las ocho vueltas al duro circuito de Kigali, con la doble ascensión en cada una de ellas a la cote de Kigali Golf (0,8 km al 8,1 %) y la adoquinada cote de Kimihurura (1,3 km al 6,3 %) en un tiempo de 2 horas 55 minutos y 19 segundos a un promedio de 40,829 km/h.
En una carrera en la que los ataques fueron constantes con numerosas alternativas, y casi siempre con los españoles Benjamín Noval y Javier Cubillas metidos alguno de ellos en los ataques, el británico lanzó su ataque a 36 kilómetros del final en un momento en el que se había reagrupado el pelotón.
Ataques finales
Hudson abrió hueco y supo gestionar su ventaja que en ningún momento llegó a superar el minuto sobre el resto de participantes, aunque hubo instantes en los que llegó a estar a 10 segundos de ser alcanzado por el español Javier Cubillas y el italiano Roberto Capello, cuando todavía faltaban una veintena de kilómetros.
El asturiano Benjamín Noval, en su primer año en la categoría, pudo convertirse en el gran protagonista cuando a falta de 5 kilómetros para el final lanzó un ataque en busca de Hudson, al que únicamente fue capaz de responder el francés Blanc y también Cubillas, aunque éste último terminó cediendo.
Cuando Noval, junto a Blanc que le seguía pero apenas le daba relevos, peleaba por recortar la diferencia al británico y la ascensión a Kimihurura por delante, se fue al suelo a 3,6 kilómetros.
El protagonismo del ciclismo español en esta categoría obtuvo un premio demasiado pequeño para los méritos que hicieron con el decimoquinto puesto de Cubillas y el trigésimo quinto de Noval.
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- El calendario destroza a Luis Enrique: mal augurio con Doué
- De la Fuente, sobre las quejas de Flick por la lesión de Lamine: 'No me acuerdo, ni me interesa