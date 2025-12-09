Los grandes fichajes del mercado ciclista para 2026... más allá de Evenopel y Ayuso

El mundo del ciclismo profesional entra en 2026 con un mercado de fichajes más propio del fútbol que del deporte de las dos ruedas: cláusulas millonarias, estrellas cambiando de colores y estructuras reconstruidas alrededor de un líder. El belga Remco Evenepoel y el español Juan Ayuso encabezan una ola de movimientos que reconfigura la lucha por el Tour y por las grandes vueltas de los próximos años.

Remco Evenepoel abandona Soudal–QuickStep y se marcha a Red Bull–BORA–hansgrohe. Es sin duda el gran movimiento del mercado ciclista: el campeón belga, símbolo de la nueva generación y oro olímpico, ganador de la Vuelta y aspirante a todo, se enfunda las alas de Red Bull en un traspaso que muchos definen como “el más importante de la última década” en el panorama del ciclismo profesional.

El propio equipo alemán reconoce que el fichaje pretende dar un salto definitivo hacia el asalto al Tour de Francia, juntando en la misma estructura a Evenepoel y Primoz Roglic, dos de los grandes nombres de la general.

El movimiento llega acompañado de una inversión potente en staff: el histórico preparador Xabier Artetxe, con victorias en las tres grandes en su libreta, se incorpora como performance coach para liderar la parte científica del proyecto.

Además de Evenepoel, el equipo consolida a Florian Lipowitz –tercero en el Tour 2025– con una renovación larga, descartando su salto a Lidl–Trek. Se refuerza también el staff: por ejemplo, entra Xabier Artetxe como performance coach, procedente de INEOS y con experiencia de más de dos décadas.

En un pelotón cada vez más polarizado en torno a Pogacar y UAE, el Red Bull–BORA se presenta como el gran antagonista del esloveno para el nuevo ciclo.

Juan Ayuso celebra la victoria durante una de las etapas de la Vuelta a España 2025 / EFE

Ayuso, fichaje franquicia para Lidl–Trek

En clave española, el gran terremoto lo provoca Juan Ayuso. El alicantino rompe de mutuo acuerdo su contrato con UAE Team Emirates –vigente hasta 2028– y firma por Lidl–Trek para, al menos, las próximas cinco temporadas, en un movimiento que incluye compensación económica y que consolida la llegada de los “traspasos astronómicos” al ciclismo.

Lidl–Trek se asegura así un jefe absoluto para las grandes vueltas, alrededor del cual reconstruir el bloque de montaña. El equipo se reposiciona en el tablero de aspirantes al Tour y a la Vuelta, con Ayuso compartiendo vestuario con nombres como Mads Pedersen o Giulio Ciccone, pero con galones claros de líder en las generales.

El 'caso Ayuso', unido al de Evenepoel, confirma una tendencia: los grandes escaladores de las generales ya no son patrimonio exclusivo de UAE o Visma, y cambian de manos mediante operaciones propias del mercado futbolístico.

Movistar se reinventa a base de escaladores

Mientras los focos se los llevan Evenepoel y Ayuso, Movistar Team mueve el árbol con una estrategia diferente: cantidad, juventud y montaña. El equipo telefónico ha completado una profunda remodelación de plantilla para 2026, con hasta cinco fichajes de perfil escalador o todoterreno: Cian Uijtdebroeks, joya belga de 22 años, hasta 2029; Juanpe López, procedente de Lidl–Trek; Raúl García Pierna y Roger Adrià, apuestas nacionales, y el checo Pavel Novak, joven talento para la alta montaña.

Uijtdebroeks: “Queríamos ganar la etapa con Vingegaard y lo conseguimos” / -

La idea es clara: blindar a Enric Mas y al núcleo de líderes con un bloque sólido para generales, recuperar peso en la Vuelta y volver a pelear por top-5 en el Tour.

La llegada de Uijtdebroeks, en particular, se vende como "la gran apuesta de futuro" de la estructura, un fichaje que ilusiona en la afición española y que, en su día, fue comparado con el propio Evenepoel.

Cambios en Alpecin

Alpecin-Deceuninck cambia de nombre a Alpecin-Premier Tech, con la entrada de Premier Tech como nuevo co-patrocinador principal. Paralelamente, el equipo anuncia nueve incorporaciones: varios sprinters, un especialista en clásicas y hasta un ganador de etapa del Tour, además de promocionar jóvenes del filial (Belmans, Dockx, Remijn, Sentjens): el bloque de Van der Poel y Philipsen gana profundidad para sprints y clásicas.

También pretende reforzar su posición en las clásicas el Soudal–QuickStep, ya ex equipo de Remco: para compensar su salida, el bloque se refuerza en las clásicas con fichajes de peso como Jasper Stuyven y Dylan van Baarle, ambos contrastados en Flandes y Roubaix. La idea es volver al ADN de “equipo de clásicas” con un bloque muy fuerte en los adoquines.

Girmay apuntala el NSN

Biniam Girmay, fichaje estrella del NSN: el eritreo se convierte en uno de los grandes movimientos del mercado, tras firmar por la nueva estructura del NSN, en sustitución de Derek Gee.

El eritreo deja Intermarché-Wanty y ha firmado un contrato de tres años (2026-2028) con NSN, el equipo que hereda la estructura de Israel-Premier Tech y que regresa al WorldTour con nueva licencia suiza y nueva marca.

La clase media se mueve

Astana se lleva al uruguayo Thomas Silva desde Caja Rural-Seguros RGA, tras una gran temporada 2025; firma por dos años y da el salto al WorldTour.

INEOS Grenadiers incorpora a Jack Haig (ex Bahrain Victorious), tercero en la Vuelta 2021, para reforzar el bloque de vueltas por etapas con un veterano fiable.

Fernando Gaviria firma por Caja Rural-Seguros RGA para 2026: el ProTeam español se asegura un sprinter de primer nivel para su calendario, buscando acumular victorias y puntos.

El UAE Team Emirates promociona al joven español Adrià Pericas a la WorldTour, señal de que sigue apostando por talento joven para el bloque de vueltas.

Alec Segaert (gran contrarrelojista) cambia a Bahrain Victorious, reforzando su capacidad en cronos y generales.

Nombres, camisetas y materiales

El baile de fichajes llega acompañado de cambios de nombre y de patrocinadores que también impactan en el mapa del pelotón:

Alpecin–Deceuninck pasa a llamarse Alpecin–Premier Tech en 2026, tras la entrada de Premier Tech como co-patrocinador principal del equipo de Mathieu van der Poel y Jasper Philipsen. La misma empresa apadrinará también al bloque femenino Fenix.

El antiguo Israel–Premier Tech se reconfigura como NSN Cycling, registrado en Suiza, con Scott como nuevo suministrador de bicicletas, en un giro de identidad que busca alejarse de la marca israelí tras una temporada marcada por la polémica.

Bahrain Victorious cambia de Merida a Bianchi a partir de 2026, recuperando una marca histórica del ciclismo italiano para sus líderes Lenny Martinez, Antonio Tiberi o Matej Mohoric.