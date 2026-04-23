La ‘Grand Départ’ del Tour de Francia, en Barcelona: “Cuando era pequeño lo soñaba, pero no lo veía real”

77 días y cayendo para la ‘Grand Départ’ del Tour de Francia que acogerá Barcelona el próximo 4 de julio. Pocos eventos más relevantes hay y la ciudad está preparándose a conciencia para acoger una de las competiciones deportivas más prestigiosas del planeta. La ciudad cogerá un color especial en los días previos -el amarillo, concretamente-, del mismo maillot que muchos sueñan vestir a lo largo de su trayectoria. Del primero al último; del último auxiliar al líder o el director de equipo, todo el mundo es consciente de la repercusión del Tour de Francia.

Aprovechando la tradicional etapa final de la Volta Ciclista a Catalunya en Montjuic, SPORT se acercó al pelotón internacional para conocer de primera mano las impresiones de los directores deportivos españoles de algunos de los mejores equipos del mundo de cara al esperadísimo inicio de ‘Le Tour’ en Barcelona.

Orgullo y oportunidad nacional

Esta será la tercera ‘Grand Départ’ del Tour de Francia desde territorio español. Y todas han sido desde comunidades colindantes con el país vecino: País Vasco y Cataluña. En las dos primeras salidas se habló euskera: San Sebastián (1992) y Bilbao (2023).

“Yo me aficioné al ciclismo con la ‘Grand Départ’ del Tour de Francia en San Sebastián en el año 92 y lo pude volver a vivir hace poco en Bilbao con la salida del Tour. Con lo cual, yo creo que para esta generación y para futuras es algo súper importante para el ciclismo español en general”, reconoce el director del EF Education,Juanma Gárate. Para uno de los directores de Movistar Team, ‘Chente’ García Acosta, la salida en Bilbao fue “la leche” y en Barcelona “pinta parecido”.

Más especial es para Xavi Florencio. Florencio, del Bahrain – Victorious, es de Mont-Roig del Camp (Tarragona) y esto lo considera un sueño. “Salir de casa, salir de Barcelona, de la tierra, pues es algo histórico, algo que cuando era pequeño lo soñaba, pero no lo veía real”, dice el exciclista profesional, quien afronta este Tour “con mucha ilusión”. A quien le toca más de cerca es a Alex Sans, director del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team: “Yo soy de Barcelona, nacido aquí. Parte de mi familia es del barrio de Sants, entonces para mí es una emoción muy grande”.

Un chute para el ciclismo español

Un evento como la ‘Grand Départ’ del Tour causará una gran repercusión a todos los niveles en el país. Para Joxean Fernández ‘Matxín’, del UAE Team Emirates XRG, sobre todo supone “el protagonismo, que yo creo que ahora mismo no solo radican las carreras que se organizan aquí y los corredores que tenemos, sino también traer el Tour de Francia a Barcelona, una ciudad además que es complicada, por el hecho de que tiene tantos millones de personas, tantas visitas y cerrar una ciudad tan complicada para que se haga un evento, yo creo que es un doble mérito. Primero, traerlo; y segundo, organizarlo”. En la misma línea, Florencio (Bahrain-Victorious) espera que “la gente lo disfrute” ya que “a nivel mundial es lo máximo del ciclismo”.

Evento del Grand Départ durante el Barcelona Open / @LeTour

Por otra parte, a nivel económico, el director del Team Jayco AlUla, Rafa Valls, ve un rédito económico clarísimo. “Seguro que va a tener una repercusión positiva económicamente. Al final, el Tour lleva detrás muchísima gente”, apunta el exciclista de Movistar o Lotto, entre otros.

Otra línea de debate es en cuanto a la competitividad del ciclismo español y su cantera. “El ciclismo en España hemos tenido épocas mejores. A pesar de los grandes esfuerzos que hacen muchos clubes, es cierto que a nivel de volumen no hay muchos niños, como había años atrás”, indica un Sans (Q36.5) que ve Francia como el espejo en el que mirarse: “En Francia ahora estamos viendo que están recogiendo los resultados del trabajo que han hecho estos años atrás. Ahora tienen a Lenny Martínez, Vauquelin, Seixas, Godon, es una larga lista. Pero eso es también gracias a que tienen muchos clubes, muchos cursos y un reclutamiento de instituciones. Y es fundamental, los clubes aquí en España tienen poca cosa y a ellos solos cada vez les cuesta más hacer este trabajo”. Para reflejar el impacto del Tour, Gárate (EF) explica que “en Bilbao ese año todos los clubes tuvieron un grandísimo impacto de número de inscritos en escuelas de ciclismo. Con lo cual yo creo que tenerlo cerca, vivirlo de tan cerca y poder tocar a tus ídolos y no solo verlos en la televisión, yo creo que es algo muy importante para los clubes y sobre todo escuelas”.

El primer maillot amarillo

Siempre es especial ser el primer líder de la clasificación general de una carrera por etapas. En el Tour, no obstante, eso se multiplica muchísimo y es un reconocimiento para toda la vida. Incluso, un sueño para muchos. Y un honor que son pocos los afortunados de llevarlo. Por eso, desde los equipos se lo marcan como un objetivo especial para la primera etapa. En esta edición del Tour de Francia 2026, el portador será el primer clasificado de una contrarreloj por equipos por las calles de la Ciudad Condal.

‘Matxín’ (UAE) cuenta con Tadej Pogacar como primera espada, por lo que van a “trabajar para ello”. “Tenemos un gran equipo para la contrarreloj por equipo y espero que podamos refrendarlo en el resultado”, valora. Ante rivales como el propio Pogacar y UAE, Visma o Red Bull – BORA, las opciones se minimizan para el resto de los equipos. “Aunque creo que podemos hacer una buen crono, tenemos que ser conscientes que frente a un equipo como el UAE es muy complicado”, manifiesta Àlex Sans, que tiene a Tom Pidcock como principal baza.

Tadej Pogacar, con el maillot amarillo en el Tour de Francia / MARTIN DIVISEK / EFE

Asimismo, ‘Chente’ García Acosta es partidario de ser realista y mantener los pies en el suelo. “Es muy difícil. Vamos a ir un poco con cautela, vamos a seguir trabajando y haciendo las cosas bien como hasta ahora y bueno, luego en el Tour ya veis que allí no van mindundis, que van los mejores corredores del mundo, en los mejores equipos y en su mejor estado de forma”, expone una de las caras visibles de Movistar. En la misma dirección apunta Xavi Florencio, que apuesta por “tener el mejor equipo posible para nuestro líder, que no pierda mucho tiempo aquel día”.

El Tour es especial, único. El aficionado lo sabe, el corredor también y así todo integrante de la caravana ciclista. Ahora, solo falta que “La Grande Boucle” perdure en la memoria de todo ciudadano de Barcelona como lo hicieron los Juegos Olímpicos del 92.