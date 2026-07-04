Así será el Gran Depart del Tour de Francia 2026 en Barcelona: una contrarreloj con un recorrido espectacular del Fòrum a Montjuïc

Barcelona se viste de gala para acoger el 'Grand Départ' del Tour de Francia 2026. Este sábado 4 de julio, la Ciudad Condal tendrá el honor de dar el pistoletazo de salida a la 113ª edición de la ronda gala y de acoger durante unos días a las grandes estrellas del pelotón.

La ciudad de Barcelona será la gran protagonista al albergar la integridad de la primera etapa y acoger la llegada de la segunda, pero no será la única ciudad catalana en la que se detendrá el pelotón. Tarragona, origen de la segunda jornada, y Granollers, inicio de la tercera, también acapararán los focos en la presente edición de la 'Grande Boucle'.

La elección de Barcelona como punto de partida no es la única novedad que presenta el 'Grand Départ' del Tour de Francia 2026. Este se desarrollará bajo la modalidad de contrarreloj por equipos que, tal como viene sucediendo en la París Niza desde 2023, tomará como referencia los tiempos individuales de cada ciclista de cara a la clasificación general. De este modo, los aspirantes al maillot amarillo no podrán esconderse y se verán obligados de dar un plus para arañar los primeros segundos.

Pogacar, durante una contrarreloj / EFE

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la Etapa 1 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿Cuál es el recorrido de la etapa 1 del Tour de Francia 2026?

La etapa 1 del Tour de Francia 2026, con inicio en Fòrum y final en el Estadi Olímpic de Montjuïc, cuenta con un recorrido total de 19,6 kilómetros y se desarrollará en formato de contrarreloj por equipos.

El recorrido de la etapa 1 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

El recorrido de la jornada inaugural llevará a los ciclistas por algunos de los rincones más emblemáticos de la Ciudad Condal como la Sagrada Familia, la Casa Batlló o Montjuïc.

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Los puntos de mayor interés de la primera de las dos 'cronos' que figuran en el recorrido del Tour de Francia 2026 se encuentran en el tramo final, con dos ascensiones a Montjuïc (1,1km al 5,1%) y al Estadi Olímpic (0,8 km al 7%) que apuntan a decidir quién será el dueño del primer maillot amarillo.