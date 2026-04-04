GP de Miguel Induráin 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver hoy por TV y en directo

El GP Miguel Induráin, antes conocido como Trofeo Gobierno de Navarra, celebra su 77ª edición hoy sábado 4 de abril. Un total de 19 equipos, 10 de ellos del World Tour, se darán cita en carreteras navarras con el objetivo de que alguno de sus corredores tome el relevo del belga Thibau Nys en el palmarés de la clásica.

Con inicio en la Plaza de los Fueros y final en el Paseo de la Inmaculada, la presente edición del GP Miguel Induráin abarca un recorrido de 203,9 kilómetros y 4 puertos categorizados. Entre ellos destaca el Alto de Guirguiallo, la ascensión más dura del día con 2,8 kilómetrs al 5,7%.

Celebrado a las puertas de la Itzulia, el GP de Miguel Induráin contará con un elenco de participantes excepcional. Ben Healy, que llegó a vestir el prestigioso maillot amarillo en la pasada edición del Tour de Francia, destaca como uno de los favoritos, aunque los corredores nacionales Iván Romeo, Alex Aramburu e Igor Arrieta también tienen muchos números de llevarse el triunfo.

Iván Romeo celebra la victoria al cruzar la última meta de la Vuelta a Andalucía, en Lucena. / MOVISTAR TEAM / SPRINT CYCLING

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver el GP Miguel Induráin en por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil del GP Miguel Induráin 2026?

El perfil del GP Miguel Induráin 2026 / GP Miguel Induráin

¿A qué hora empieza el GP Miguel Induráin 2026?

Horario de salida: 12:00 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:00 horas (CET).

¿Dónde ver el GP Miguel Induráin 2026 por TV y online?

En España, el GP de Miguel Induráin se podrá seguir por TV y online a través de Eurosport. La retransmisión televisiva de la clásica correrá al cargo de Eurosport 2.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

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Otras opciones alternativas son las plataformas de pago Movistar+ y DAZN, que ofrecen en sus respectivos paquetes las competiciones emitidas a través de Eurosport.