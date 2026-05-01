Godon vuelve a lucir el maillot tricolor, Pogacar sigue al mando en el Tour de Romandía

El campeón de Francia Dorion Godon (Ineos Grenadiers) volvió a lucir su maillot tricolor para imponerse con autoridad al esprint en la tercera etapa del Tour de Romandía disputada con salida y llegada en Orbe con un recorrido de 176.6 km, en la que el esloveno Tadej Pogacar (UAE) defendió con éxito el maillot amarillo.

Doblete para Godon (Vitry-sur-Seine, 29 años), implacable en una llegada muy disputada, en la que luchó por el triunfo el mismo líder, siempre ambicioso, aún en desenlaces que implican cierto riesgo. Pero el francés, que ya se llevó el prólogo de Villars-sur-Glâne, fue el más rápido y remató con un tiempo de 3h.58.18, en una jornada rápida que se cerró a 44,4 km/hora.

Godon superó al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora hansgrohe), al galo Valentin Paret Peintre (Soudal) y a Tadej Pogacar, inquieto por conseguir la tercera victoria después de un gran trabajo de su equipo en la aproximación y colocación. La quinta plaza se la adjudicó el colombiano Sergio Higuite (Astana).

En la general Pogacar mantiene el mando con 17 segundos de ventaja sobre el aleman Florian Lipowitz (Red Bull Bora) y 26 respecto al francés Lenny Martínez (Bahrain). El español Carlos Rodríguez es séptimo a 51.

Pogacar, líder de la clasificación general del Tour de Romandía 2026 tras la etapa 3 / EFE

Caruso lo intenta sin éxito

La tercera etapa del Tour de Romandía se asemejaba a la primera, con un tramo inicial llano y un puerto en la segunda mitad. En este caso fue el el Col du Mollendruz (9 km km al 6,2%), a 32 kilómetros de la meta de Orbe donde se iban a producir los movimientos. Al inicio de la subida el italiano Caruso salió en solitario procedente de la consentida fuga del día.

El belga Steff Cras (Soudal) y el alemán Georg Steinhauser (EF Education) no pudieron seguir al ciclista transalpino, pero tampoco quedaron lejos de cabeza de carrera. Ambos se unieron en la persecución, logrando enlazar con Caruso en la bajada del puerto, a 17 de meta.

La etapa cobró emoción ante su desenlace final. Caruso, Cras y Steinhauser contra la marabunta, estimulada por el impulso del Red Bull y UAE. El trío no pudo despegarse demasiado, apenas 20 segundos de renta a 12 de meta. Las miradas hacia atrás comprobaban la inminencia de la caza. Empresa imposible.

Tadej Pogacar asomaba en cabeza con el maillot amarillo, buscando el triplete, bien rodeado por su equipo, que tiraba en cabeza para desbrozar la llegada. En medio del descontrol habitual por el final, atacó Pablo Castrillo lanzándose por sorpresa, pero el aragonés fue atrapado de inmediato.

El esprint estaba cantado. Pogacar tensó impulsado por sus hombre, pero en la recta de llegada Godon se mostró más poderoso que nadie. Se pegó a la rueda del esloveno, atacó a 200 metros de la línea y le empató a dos victorias parciales al maillot amarillo, quien cerró la jornada con paso firme.

Cuatro puertos en una cuarta etapa sin respiro

Este sábado cita con la montaña con la disputa de la cuarta etapa entre Broc y Charmey, de 149.6 km. En el menú del día cuatro dificultades. De salida perfil ascendente para afrontar el primero de los 3 pasos por el Jaunpass (2a, 6,7 km al 7,8 por ciento). Tras el descenso se repite la subida por otra vertiente (1a, 7,4 km al 8,8).

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Después de una bajada de 23 km, otros 40 de ligera subida hasta el pie del Saannemoser (2a, 5,9 al 4,2), para después afrontar el último obstáculo, el tercer duelo con el Jaunpass (1a, 8,1 km al 8,3) descenso rápido hasta la meta de Orbe. Los más atrevidos pueden sacar una renta suculenta.