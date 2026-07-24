De la gloria en Alpe d'Huez a la humillación deportiva: Michel Pollentier, el ciclista que intentó engañar en un control antidopaje con una bolsa de orina falsa

La cima de Alp d'Huez forma parte de la mitología del Tour: sus inconfundibles 21 curvas, bautizadas con los nombres de ganadores de etapa en la cumbre, o la masiva presencia de neerlandeses, que cada año se adueñan de la montaña en una marea naranja.

Alp d'Huez, que se estrenó en el Tour en julio de 1952, con victoria de Fausto Coppi, gracias a la insistencia de un hotelero de la zona, Georges Rajon, contempla sin embargo otros momentos menos épicos: quizá el más estrambótico fue el que protagonizó el belga Michel Pollentier en 1978.

Pollentier había ganado la etapa con el maillot del líder de la montaña. Y es más, se había puesto líder. Le tocaba pasar control antidopaje.

"Bájese el culotte hasta las rodillas y suba el maillot hasta el pecho", le ordenó el comisario.

"¿Esto es nuevo, ¿no?", respondió el corredor.

"No es nuevo, es el reglamento", dijo el comisario de carrera. (Lo recoge el periodista Jon Rivas en su recién publicada 'Breve historia del Tour de Francia', en Libros de Ruta).

Un montaje muy trabajado

El caso es que Pollentier llevaba escondida bajo la axila una pera de goma lleno de orina, conectado a un tubo de plástico que recorría el interior del maillot hasta la muñeca y de ahí, a los genitales del corredor. Su intención era apretar el recipiente y llenar el frasco con aquella orina ajena, simulando que era la suya.

Los comisarios del Tour descubrieron el montaje.

"No lo utilicé, oriné delante de ellos", se quejó posteriormente Pollentier.

Pero no hubo caso: fue automáticamente expulsado del Tour. Y a Pollentier no se le ocurrió otra cosa que decir: "todos hacen lo mismo".

Pollentier había tomado Alupent, un producto prohibido en varios países. Ante la duda, el belga prefirió montar una estratagema para intentar eludir el control.

La escena tuvo un elemento casi grotesco: otro corredor presente en el control, Antoine Gutierrez, también fue descubierto con un sistema similar para presentar una muestra falsa. La detección del primer fraude hizo que los médicos extremaran la vigilancia y acabaran encontrando también el dispositivo de Pollentier.

Su equipo, el Flandria, llegó a amenazar con abandonar la carrera en protesta por la expulsión, aunque finalmente continuó. El caso adquirió una enorme repercusión porque Pollentier se convirtió en el primer líder del Tour sorprendido en pleno intento de manipular un control antidopaje.

La dimensión deportiva del escándalo fue enorme. Pollentier no era un corredor secundario: había ganado el Giro de Italia de 1977, el Tour de Suiza de ese mismo año y el Dauphiné de 1978. Su expulsión dejó el Tour abierto entre Joop Zoetemelk y Bernard Hinault, que acabaría conquistando en París el primero de sus cinco Tours.

Un Tour de Flandes en la mochila

El escándalo dañó profundamente su reputación, pero no acabó con su carrera. Pollentier continuó compitiendo y en 1980 ganó el Tour de Flandes, uno de los monumentos del ciclismo. Aquella victoria confirmó que no era únicamente un especialista en vueltas por etapas, sino también un corredor capaz de triunfar en las grandes clásicas.

También mantuvo una relación destacada con la Vuelta a España. Ganó una etapa en 1977 y otra en 1984, su última temporada como profesional. En la edición de 1982 terminó inicialmente tercero y ascendió posteriormente al segundo puesto de la clasificación general tras la descalificación del vencedor Ángel Arroyo por dopaje.

Pollentier se retiró al terminar la temporada de 1984, después de más de una década en el pelotón profesional. Las bases estadísticas consultadas le atribuyen 42 victorias, entre ellas siete clasificaciones generales, seis etapas en grandes vueltas, el Giro de Italia, el Tour de Suiza, el Dauphiné y el Tour de Flandes.

Tras dejar el ciclismo abrió un negocio relacionado con los neumáticos en Bélgica y participó en proyectos de formación de jóvenes corredores. También ejerció posteriormente como director deportivo y estuvo vinculado al equipo de desarrollo EFC-Etixx.