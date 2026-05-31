El palmarés del Giro de Italia: todos los campeones y victorias de Vingegaard y Pogacar

Jona Vingegaard, del Team Visma, se ha proclamado campeón de la 109ª edición del Giro de Italia. Te contamos cómo queda el palmarés de la Corsa Rosa tras la victoria del danés, destacando a los grandes ganadores históricos y a los españoles que lo han conquistado en alguna ocasión.

Con su victoria en la presente edición, que le permite completar su triple corona en las Grandes Vueltas, Jonas Vingegaard inscribe su nombre en el prestigioso palmarés del Giro de Italia, que ha contado con grandes campeones a lo largo de sus más de cien años de historia. En lo más alto del podio figuran leyendas de la talla de Alfredo Binda, Fausto Coppi y Eddy Merckx, todos ellos con cinco victorias.

Si bien es cierto que la Corsa Rosa ha contado con grandes dominadores en diferentes épocas, todo ha cambiado en las últimas décadas. Desde que Miguel Indurain encadenase dos victorias en 1992 y 1993, nadie ha conseguido defender con éxito la maglia rosa, lo que ha dado lugar a un palmarés muy repartido. Este año, Vingegaard ha tomado el relevo de un Simon Yates que no defendedió su condición de campeón al retirarse al final de la temporada pasada.

El ciclista británico SImon Yates, ganador del Giro de Italia en 2025 / LUCA ZENNARO / EFE

Respecto al papel de los ciclistas españoles, el nombre de dos de ellos figura en el palmarés de la competición. Tanto Miguel Indurain (1992 y 1993) como Alberto Contador (2008 y 2015) lograron erigirse como campeones del Giro hasta en dos ocasiones.

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Indurain hizo historia en el Giro de 1992 / Archivo

El palmarés del Giro de Italia

2026 - Jonas Vingegaard (NDK) 2025 - Simon Yates (GBR) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Primoz Roglic (ESL) 2022 - Jai Hindley (AUS) 2021 - Egan Bernal (COL) 2020 - Tao Geoghegan Hart (GBR) 2019 - Richard Carapaz (ECU) 2018 - Chris Froome (GBR) 2017 - Tom Dumoulin (HOL) 2016 - Vincenzo Nibali (ITA) 2015 - Alberto Contador (ESP) 2014 - Nairo Quintana (COL) 2013 - Vincenzo Nibali (ITA) 2012 - Ryder Hesjedal (CAN) 2011 - Michele Scarponi (ITA) 2010 - Ivan Basso (ITA) 2009 - Denis Menchov (RUS) 2008 - Alberto Contador (ESP) 2007 - Danilo Di Luca (ITA) 2006 - Ivan Basso (ITA) 2005 - Paolo Savoldelli (ITA) 2004 - Damiano Cunego (ITA) 2003 - Gilberto Simoni (ITA) 2002 - Paolo Savoldelli (ITA) 2001 - Gilberto Simoni (ITA) 2000 - Stefano Garzelli (ITA) 1999 - Ivan Gotti (ITA) 1998 - Marco Pantani (ITA) 1997 - Ivan Gotti (ITA) 1996 - Pavel Tonkov (RUS) 1995 - Tony Rominger (SUI) 1994 - Evgeny Berzin (RUS) 1993 - Miguel Indurain (ESP) 1992 - Miguel Indurain (ESP) 1991 - Franco Chiocciolli (ITA) 1990 - Gianni Bugno (ITA) 1989 - Laurent Fignon (FRA) 1988 - Andy Hampsten (USA) 1987 - Stephen Roche (IRL) 1986 - Roberto Visentini (ITA) 1985 - Bernard Hinault (FRA) 1984 - Francesco Moser (ITA) 1983 - Giuseppe Saronni (ITA) 1982 - Bernard Hinault (FRA) 1981 - Giovanni Battaglin (ITA) 1980 - Bernard Hinault (FRA) 1979 - Giuseppe Saronni (ITA) 1978 - Johan De Muynck (BEL) 1977 - Michel Pollentier (BEL) 1976 - Felice Gimondi (ITA) 1975 - Fausto Bertoglio (ITA) 1974 - Eddy Merckx (BEL) 1973 - Eddy Merckx (BEL) 1972 - Eddy Merckx (BEL) 1971 - Gosta Pettersson (SWE) 1970 - Eddy Merckx (BEL) 1969 - Felice Gimondi (ITA) 1968 - Eddy Merckx (BEL) 1967 - Felice Gimondi (ITA) 1966 - Gianni Motta (ITA) 1965 - Vittorio Adorni (ITA) 1964 - Jacques Anquetil (FRA) 1963 - Franco Balmamion (ITA) 1962 - Franco Balmamion (ITA) 1961 - Arnaldo Pambianco (ITA) 1960 - Jacques Anquetil (FRA) 1959 - Charly Gaul (LUX) 1958 - Ercole Baldini (ITA) 1957 - Gastone Nencini (ITA) 1956 - Charly Gaul (LUX) 1955 - Fiorenzo Magni (ITA) 1954 - Carlo Clerici (ITA) 1953 - Fausto Coppi (ITA) 1952 - Fausto Coppi (ITA) 1951 - Fiorenzo Magni (ITA) 1950 - Hugo Koblet (CH) 1949 - Fausto Coppi (ITA) 1948 - Fiorenzo Magni (ITA) 1947 - Fausto Coppi (ITA) 1946 - Gino Bartali (ITA) 1940 - Fausto Coppi (ITA) 1939 - Giovanni Valetti (ITA) 1938 - Giovanni Valetti (ITA) 1937 - Gino Bartali (ITA) 1936 - Gino Bartali (ITA) 1935 - Vasco Bergamaschi (ITA) 1934 - Learco Guerra (ITA) 1933 - Alfredo Binda (ITA) 1932 - Antonio Pesenti (ITA) 1931 - Francesco Camusso (ITA) 1930 - Luigi Marchisio (ITA) 1929 - Alfredo Binda (ITA) 1928 - Alfredo Binda (ITA) 1927 - Alfredo Binda (ITA) 1926 - Giovanni Brunero (ITA) 1925 - Alfredo Binda (ITA) 1924 - Giuseppe Enrici (ITA) 1923 - Costante Girardengo (ITA) 1922 - Giovanni Brunero (ITA) 1921 - Giovanni Brunero (ITA) 1920 - Gaetano Belloni (ITA) 1919 - Costante Girardengo (ITA) 1914 - Alfonso Calzolari (ITA) 1913 - Carlo Oriani (ITA) 1912 - Atala Dunlop (ITA) 1911 - Carlo Galetti (ITA) 1910 - Carlo Galetti (ITA) 1909 - Luigi Ganna (ITA)

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