Vingegaard gana el Giro por aplastamiento y reta a Pogacar en el Tour

Jonathan Milan dio este domingo una última alegría a una afición italiana que no ha podido disfrutar de lo lindo en este Giro finiquitado y dominado por Jonas Vingegaard ante la falta de competencia local. El ciclista del Lidl Trek se anotó por fin la victoria en una llegada masiva, la que cerró la prueba en Roma después de tres semanas de competición.

Sería exagerado darle al Giro la catalogación de carrera intensa, con suspense, con ataques todos los días, porque siempre se tradujo como una prueba donde ganaba Vingegaard cuando llegaba una etapa decisiva, siempre en la montaña, y con un Visma poderoso que colocó un cerrojo a la prueba para que su jefe de filas danés sometiera a todos sin ninguna opción a reaccionar.

El paseo del último día

Los rivales de Vingegaard se contentaron con pelear por la segunda y tercera plaza: Felix Gall (Austria) y Jai Hindley (Australia) así llegaron clasificados en la general de la prueba.

Como era de esperar la última etapa fue un paseo hasta que se llegó a la vuelta decisiva donde los velocistas se jugaron las castañas y Vingegaard comenzó a disfrutar de la victoria absoluta conocedor de que los dos hijos lo esperaban en la meta perfectamente vestidos de rosa.

El corredor italiano Jonathan Milan se lleva la última etapa al esprint. / FABIO CIMAGLIA / EFE

¿Y ahora qué? Pues ahora a esperar el Tour con una cita previa en el denominado Tour de Auvergne-Rhône-Alpes, el Dauphiné de toda la vida -costará hacerse con el nombre-, donde se probarán Paul Seixas y Juan Ayuso, entre el 7 y el 14 de junio, con la mirada puesta en la ronda francesa. El gran favorito, Tadej Pogacar, que lo sigue siendo pese a la exhibición de Vingegaard, correrá la renovada Vuelta a Suiza (del 17 al 21 de junio) con sólo cinco etapas en el menú.

Ganar y aplastar a los rivales

Vingegaard ha retado a Pogacar y seguro que el fenómeno esloveno ha tomado nota. Aun así, no ha hecho en Italia otra cosa que escenificar lo que hace cada uno de ellos cuando el otro descansa o asume otros retos: ganar y aplastar a todos los rivales. Nada nuevo en la sala de máquinas del ciclismo. Y últimamente siempre resulta Pogacar el vencedor en el enfrentamiento entre ambos.

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Sin embargo, sólo un dato para cerrar el capítulo del Giro. Vingegaard ha declarado en Italia que ha recuperado las sensaciones que tenía antes de sufrir el grave accidente de la Itzulia, en abril de 2024. Y antes de la fuerte caída en Álava le había ganado los dos últimos Tours a Pogacar. Un dato para tener en cuenta.