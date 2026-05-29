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Ciclismo

Giro de Italia, etapa 19: Feltre - Piani di Pezzè, en directo

Jonas Vingegaard, en el centro de la imagen.

Jonas Vingegaard, en el centro de la imagen. / LUCA ZENNARO / EFE

Redacción

El Giro de Italia encara la primera de las dos etapas en los Dolomitas que darán paso a la jornada final en Roma. El pelotón afrontará 151 kilómetros entre Feltre y la Piani di Pezzè, un final en alto tras 5 kilómetros al 9,7% de pendiente media.

Antes, un encadenado de otros cinco puertos, entre los que se incluye el Passo Giau, de categoría especial, una de las subidas más icónicas de los Dolomitas.

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El danés Jonas Vingegaard, que en la etapa de ayer pasó un día más vestido con la maglia rosa de líder de la general sin demasiados sobresaltos, sigue siendo el gran favorito para la victoria final.

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