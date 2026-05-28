Ciclismo
Giro de Italia, etapa 18: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, en directo
Redacción
El pelotón del Giro de Italia afronta la decimoctava etapa, una jornada de 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo. El recorrido no presenta grandes complicaciones, pero sí un perfil ondulado en los últimos 40 kilómetros que ofrece opciones a los aventureros.
En el recorrido hay solo dos cotas puntuables, Fastro (3ª categoría, con 3,2 km al 3,9%) y el Muro de Ca'del Poggic (1,1 km al 11,3%), con la cresta a 10 de meta
- ¡Fichado! Anthony Gordon aterrizará en Barcelona en las próximas horas
- La cronología y los motivos del adiós de Alexia Putellas al Barça
- Anthony Gordon: el Barça ficharía presión, definición y talento
- El dilema del Barça: fichar ya a Anthony Gordon o esperar por Julián Álvarez o Joao Pedro
- La situación de Rashford en el Barça se complica
- ¡Principio de acuerdo para el fichaje de Anthony Gordon por el Barça!
- ¡El Barça envía una oferta formal de 70 millones al Newcastle por Anthony Gordon!
- Reunión de Deco con los agentes de Dani Olmo