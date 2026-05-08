Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV, en directo y online

El Giro de Italia 2026 da el pistoletazo de salida a su 109ª edición este viernes 8 de mayo a las 12:50 horas (CEST), momento en el que tendrá lugar la 'Grande Partenza' desde Bulgaria para dar paso a la primera de las 21 etapas que conforman la 'Corsa Rosa'.

Desde Nessebar hasta Roma, el pelotón deberá enfrentarse a un recorrido total de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas, que llevarán al pelotón a través de 14 regiones. Jonas Vingegaard, que se estrena en el Giro, llega como gran favorito, pero nombres como Pellizzari, Felix Gall, Egan Bernal o Enric Mas también tendrán algo que decir

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.