¿Por qué no hay Giro de Italia hoy lunes 18 de mayo y cuándo será la próxima etapa?

La victoria de Jonas Vingegaard en la cima del Corno alle Scale puso el broche a la primera semana de competición en carreteras italianas. Después de varias jornadas trepidantes con gran protagonismo de la montaña, el Giro se toma un necesario descanso para que el pelotón recupere fuerzas antes de adentrarse en el tramo más decisivo de la carrera.

La irrupción de la alta montaña ha derivado en el esperado paso al frente de Jonas Vingegaard, con Felix Gall como único corredor capaz de aguantar el tipo en las ascensiones al Blockhaus y al Corno alle Scale. Sin embargo, la codiciada 'Maglia Rosa' todavía pertenece a Alfonso Eulálio, que está haciendo valer su 'mazazo' al grupo de favoritos en la quinta jornada de competición. Esta jerarquía establecida no parece poder extenderse durante mucho más tiempo, y en los próximos días se esperan movimientos interesantes en la general.

La etapa 10 del Giro de Italia 2026 dará el pistoletazo de salida en Viareggio para finalizar en Massa en una jornada que se desarrollará bajo el formato de contrarreloj individual. Sin embargo, la disputa de la primera y única 'crono' de la presente edición tendrá que esperar, ya que la 'Corsa Rosa se toma un descanso hoy lunes 18 de mayo.

El perfil de la etapa 10 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿Por qué no hay etapa del Giro de Italia hoy?

El Giro de Italia 2026, igual que el resto de ediciones, se divide en 21 etapas. Estas llevan al pelotón a través de diveros rincones de Italia -y este año parte de Bulgaria- que, en mayor o menos medida, suponen un desgaste para los participantes, por lo que la competición reserva una serie de jornadas de descanso.

La primera 'pausa' del Giro llegó el pasado lunes 11 de mayo y respondía puramente a motivos logísticos, ya que los equipos debían de trasladarse de Bulgaria a Italia. La segunda jornada de descanso llega hoy lunes 18 de mayo, en este caso para que el pelotón pueda recuperar fuerzas.

Imagen de una etapa del Giro de Italia 2026. / LUCA ZENNARO / EFE

¿Cuándo se disputará la próxima etapa del Giro de Italia 2026?

La próxima etapa del Giro de Italia, con inicio en Viareggio y final en Massa, se disputará mañana martes 19 de mayo.

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La etapa 10 de la Corsa Rosa contará con un recorrido de 42 kilómetros y un desnivel medio de apenas 50 metros. Esta se desarrollará bajo el formato de contrarreloj individual, la única prevista para la presente edición de la 'Corsa Rosa', y otorgará a los especialistas puros la oportunidad de mejorar su posición en la general.