¿Por qué no hay Giro de Italia hoy lunes 11 de mayo y cuándo será la próxima etapa?

La victoria del francés Paul Magnier en Sofía puso el broche a la aventura del pelotón por Bulgaria. Después de tres jornadas de competición, la acción en el Giro se trasladará a Italia, escenario en el se disputarán el resto de etapas.

El capítulo búlgaro ha contado con algunos protagonistas inesperados. Paul Magnier es el portador de la 'Maglia Ciclamino' después de apuntarse dos victorias ante el favorito y Jonathan Milan, la 'Maglia Azzurra' pertenece al español Diego Sevilla y el uruguayo Guillermo Silva viste de rosa y lidera la general con 10 segundos de ventaja sobre el grupo de favoritos. Sin embargo, la llegada a territorio italiano y la irrupción de la montaña apuntan a cambiar el orden establecido hasta ahora.

La etapa 4 del Giro de Italia 2026 dará el pistoletazo de salida en Catanzaro para finalizar en Cosenza en una jornada que tendrá al Cozzo Tunnio como gran protagonista. Sin embargo, la entrada del pelotón a territorio transalpino tendrá que esperar, ya que la 'Corsa Rosa se toma un descanso hoy lunes 11 de mayo.

El perfil de la etapa 4 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿Por qué no hay etapa del Giro de Italia hoy?

El Giro de Italia 2026, igual que el resto de ediciones, se divide en 21 etapas. Estas llevan al pelotón a través de diveros rincones de Italia -y este año parte de Bulgaria- que, en mayor o menos medida, suponen un desgaste para los participantes, por lo que la competición reserva una serie de jornadas de descanso.

La primera 'pausa' del Giro llega este lunes 11 de mayo y responde puramente a motivos logísticos, ya que los equipos deben de trasladarse de Bulgaria a Italia. El calendario de la competición cuenta con otras dos jornadas de descanso, ambas por motivos de recuperación.

El pelotón se despide de Bulgaria para adentrarse en carreteras italianas / Europa Press

¿Cuándo se disputará la próxima etapa del Giro de Italia 2026?

La próxima etapa del Giro de Italia, con inicio en Catanzaro y final en Cosenza, se disputará mañana martes 12 de mayo.

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La etapa 4 de la Corsa Rosa contará con un recorrido de 138 kilómetros y un desnivel medio de 1800 metros. Esta contará con un único puerto categorizado, el Cozzo Tunnio (2ª categoria, 5,9 km al 11%), pero su dureza y su ubicación estratégica apuntan a marcar profundamente el resultado de la cuarta jornada de competición.