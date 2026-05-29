Giro de Italia Femenino 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, segunda 'Gran Vuelta' del calendario femenino, tendrá su pistoletazo de salida este sábado 30 de mayo. Algunas de las grandes corredoras del pelotón se dan cita en carreteras transalpinas con el objetivo de apuntar su nombre en un palmarés que en las últimas ediciones ha sido monopolizado por la italiana Longo Borghini.

El pistoletazo de salida en Cesenatico, escenario en el que tendrá lugar la 'Grande Partenza', dará paso a un recorrido de 1.153,7 kilómetros y 12.500 metros de desnivel que tendrá su colofón final en Saluzzo. Las nueve etapas que componen la presente edición de la 'Corsa Rosa' presentan perfiles de todo tipo, con la primera ascensión de la historia al Colle de la Finestre como principal foco de interés.

Las victorias en las ediciones de 2024 y 2025 sitúan a Longo Borghini entre las favoritas, aunque el periodo de inactividad y la fiera competencia disminuyen sus opciones. Demi Vollering y Anna van der Breggen figuran como principales opositoras de la italiana, mientras que nombres como Sarah Gigante y Mavi García apuntan a dinamitar la carrera.

Anne van der Breggen, durante la Vuelta a España 2026 / X

¿Cuál es el recorrido del Giro de Italia Femenino 2026?

El recorrido del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

El perfil de las 9 etapas del Giro de Italia Femenino 2026

Etapa 1: Cesenatico - Ravenna (139 kms)

El perfil de la etapa 1 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 15:30 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 18:40 horas (CEST)

Etapa 2: Roncade - Caorle (156 kms)

El perfil de la etapa 2 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 11:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 14:58 horas (CEST)

Etapa 3: Bibione - Buja (156 kms)

El perfil de la etapa 3 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:39 horas (CEST)

Etapa 4: Belluno - Nevegal (12,7 kms, CRI)

El perfil de la etapa 4 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Hora de primera salida: 13:20 horas (CEST)

Etapa 5: Longarone - Santo Stefano di Cadore (146 kms)

El perfil de la etapa 5 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:36 horas (CEST)

Etapa 6: Ala - Brescello (139 kms)

El perfil de la etapa 6 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 14:00 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:37 horas (CEST)

Etapa 7: Sorbolo Mezzani - Salice Terme (159 kms)

El perfil de la etapa 7 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:00 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:12 horas (CEST)

Etapa 8: Rivoli - Sestriere (105 kms)

El perfil de la etapa 8 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 14:05 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:29 horas (CEST)

Etapa 9: Saluzzo - Saluzzo (145 kms)

El perfil de la etapa 9 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:25 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:27 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia Femenino 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Giro de Italia Femenino se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas del calendario ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.