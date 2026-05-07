Giro de Italia 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia 2026 se encuentra a las puertas de su esperado pistoletazo de salida. La 'Corsa Rosa', primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, reunirá a algunas de las grandes figuras del ciclismo en carreteras transalpinas a lo largo de las tres próximas semanas con el objetivo de tomar el relevo del ya retirado Simon Yates en el palmarés de la competición.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia

El Giro de Italia ya cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida / EFE

Jonas Vingegaard, que se estrena en la 'Corsa Rosa', partirá desde Bulgaria bajo la vitola de claro favorito. El dos veces ganador del Tour de Francia ha cuajado un inicio de temporada espectacular con la conquista de la París-Niza y la Volta a Catalunya, y apunta a convertirse en uno de los pocos ciclistas que puede presumir de haber conquistado la triple corona (Giro, Tour y Vuelta).

Pero Vingegaard no será el único que ambicione la codiciada maglia rosa. El ídolo local Giulio Pellizzari se postula como la principal amenaza del jefe de filas del Visma, mientras que figuras de la talla de Felix Gall, Egan Bernal o un Enric Mas que se estrena en el Giro tras librarse de las ataduras del Tour apuntan a dinamitar la 'Corsa Rosa'.

Vingegaard se prepara para asaltar el Giro de Italia 2026 / EFE

¿Cuál es el recorrido del Giro de Italia 2026?

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

El perfil de las 21 etapas del Giro de Italia 2026

Etapa 1: Nessebar - Burgas (147 km)

Fecha: 8 de mayo

El perfil de la etapa 1 del Giro de italia 2026 / GIRO ITALIA

Hora de salida: 12:50 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:12 horas (CEST)

Etapa 2: Burgas - Veliko Tarnovo (221 km)

Fecha: 9 de mayo

El perfil de la etapa 3 del Giro de italia 2026 / GIRO ITALIA

Hora de salida: 10:50 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:14 horas (CEST)

Etapa 3: Plovdiv - Sofía (175 km)

Fecha: 10 de mayo

El perfil de la etapa 2 del Giro de italia 2026 / GIRO ITALIA

Hora de salida: 12:05 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:14 horas (CEST)

Jornada de descanso / traslado

Fecha: 11 de mayo

Etapa 4: Catanzaro - Cosenza (138 km)

Fecha: 12 de mayo

El perfil de la etapa 4 del Giro de Italia / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:40 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)

Etapa 5: Praia a Mare - Potenza (203 km)

Fecha: 13 de mayo

El perfil de la etapa 5 del Tour de Francia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 12:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

Etapa 6: Paestum - Napoli (141 km)

Fecha: 14 de mayo

El perfil de la etapa 6 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:50 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)

Etapa 7: Formia - Blockhaus (244 km)

Fecha: 15 de mayo

El perfil de la etapa 7 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 10:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:11 horas (CEST)

Etapa 8: Chieti - Fermo (156 km)

Fecha: 16 de mayo

El perfil de la etapa 8 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)

Etapa 9: Cervia - Corno alle Scale (184 km)

Fecha: 17 de mayo

El perfil de la etapa 9 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 12:35 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)

Jornada de descanso

Fecha: 18 de mayo

Etapa 10: Viareggio - Massa (42 km, CRI)

Fecha: 19 de mayo

El perfil de la etapa 10 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

Etapa 11: Porcari - Chiavari (195 km)

Fecha: 20 de mayo

El perfil de la etapa 11 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 12:20 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:16 horas (CEST)

Etapa 12: Imperia - Novi Ligure (175 km)

Fecha: 21 de mayo

El perfil de la etapa 12 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:05 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:14 horas (CEST)

Etapa 13: Alessandria - Verbania (189 km)

Fecha: 22 de mayo

El perfil de la etapa 13 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 12:40 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)

Etapa 14: Aosta - Pila (133 km)

Fecha: 23 de mayo

El perfil de la etapa 14 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 12:55 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

Etapa 15: Voghera - Milano (157 km)

Fecha: 24 de mayo

El perfil de la etapa 15 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:40 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:16 horas (CEST)

Jornada de descanso

Fecha: 25 de mayo

Etapa 16: Bellinzona - Carì (113 km)

Fecha: 26 de mayo

El perfil de la etapa 16 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:14 horas (CEST)

Etapa 17: Cassano d’Adda - Andalo (202 km)

Fecha: 27 de mayo

El perfil de la etapa 17 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 12:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:16 horas (CEST)

Etapa 18: Fai della Paganella - Pieve di Soligo (171 km)

Fecha: 28 de mayo

El perfil de la etapa 18 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 13:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:18 horas (CEST)

Etapa 19: Feltre - Alleghe (151 km)

Fecha: 29 de mayo

El perfil de la etapa 19 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 12:30 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:12 horas (CEST)

Etapa 20: Gemona del Friuli - Piancavallo (200 km)

Fecha: 30 de mayo

El perfil de la etapa 20 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 10:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:00 horas (CEST)

Etapa 21: Roma - Roma (131 km)

Fecha: 31 de mayo

El perfil de la etapa 21 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Hora de salida: 15:40 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 18:44 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.