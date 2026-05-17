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CICLISMO
Giro de Italia 2026, en directo: etapa 9 de Cervia a Corno alle Scale, hoy en vivo
Sigue en directo la etapa 9 del Giro de Italia 2026, con inicio en Cervia y final en Corno alle Scale
Perfil y recorrido de la etapa de hoy del Giro de Italia
Pablo Rivera
61 KM: Sin cambios en el tramo previo al esprint
Nos vamos acercando al punto del esprint con el grupo de tres ciclistas adelantados a medio minuto del pelotón, mientras los ocho escapados siguen manteniendo la ventaja de minuto y medio respecto al grupo, liderados aún por el equipo Decathlon.
70 KM: Primeros tirones en ascenso
El italiano Ciccone sorprende al pelotón con un ataque inesperado al que se le han unido el belga Van Eetvelt y su compatriota Ulissi, con un tirón al que le han sacado ya minuto y medio al pelotón y se acercan poco a poco al grupo de ocho escapados, que se mantienen a dos minutos del pelotón general.
KM 75: Empieza el ascenso al Monte della Capanna
Arranca la ascensión no categorizada al Monte della Capanna (3,2 km al 5,2%), con la escapada y el pelotón manteniendo la distancia entre el minuto y medio y los dos minutos de tiempo entre ellos. Quedan muchos kilómetros por recorrer, pero parece que esta etapa se le ha puesto cuesta arriba al equipo Movistar, que no logra robarle el protagonismo equipo Decathlon.
80KM: Buen trabajo del Decathlon
Tord Gudmestad ha reemplazado a Rasmus Pedersen y ya tienen a la fuga a solo minuto y medio. Buena gestión del equipo en este primer tramo de la etapa, dónde claramente han gestionado energías para apretar en este interesante y duro tramo final.
Se acerca el pelotón
Por primera vez en mucho rato, el pelotón que persigue a los ocho ciclistas escapados, Jonas Geens (APT), Martin Marcellusi (GBF), Lorenzo Milesi (MOV), Einer Rubio (MOV), Tim Naberman(TPP), Mattia Bais (EOK), Sakarias Koller Løland (UXM) y Davide Ballerini (XAT), baja de los dos minutos el tiempo que los separa. Justo cuando nos acercamos al primer tramo con cuestas.
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