Giro de Italia 2026, en directo: etapa 9 de Cervia a Corno alle Scale, hoy en vivo

70 KM: Primeros tirones en ascenso

El italiano Ciccone sorprende al pelotón con un ataque inesperado al que se le han unido el belga Van Eetvelt y su compatriota Ulissi, con un tirón al que le han sacado ya minuto y medio al pelotón y se acercan poco a poco al grupo de ocho escapados, que se mantienen a dos minutos del pelotón general.