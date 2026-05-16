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Giro de Italia, en directo: etapa 8 de Chieti a Fermo, hoy en vivo

Sigue en directo la etapa 8 del Giro de Italia 2026, con inicio en Chieti y final en Fermo

El perfil de la etapa 8 del Giro de Italia 2026

El perfil de la etapa 8 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

David Raurell

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