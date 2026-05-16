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CICLISMO
Giro de Italia, en directo: etapa 8 de Chieti a Fermo, hoy en vivo
Sigue en directo la etapa 8 del Giro de Italia 2026, con inicio en Chieti y final en Fermo
David Raurell
45 km para la meta
Se empieza a apretar la carrera:
50 km para la meta
Encaramos el último kilómetro de la subida de Montefiore Dell'aso justo en el momento que restan 50 km justos para llegar a meta
55 km para la meta
Superado el sprint de Cupra Marittima, los pilotos ahora afrontan la primera de las cinco colinas que quedan antes del final de la etapa.
Ya están subiendo el Montefiore Dell'aso, que tiene un recorrido de 7 kilómetros aproximadamente.
57 km para la meta
A continuación pueden ver imágenes de los tres pilotos de la cabeza:
61 km para la meta
Bjerg, Narvaez y Leknessund mantienen una ventaja de 50 segundos sobre el resto. Mientras tanto, ya nos estamos acercando a Cupra Marittima, que se encuentra a medio kilómetro.
67 km para la meta
Recuerden que uno de los momentos más duros para los corredores en esta etapa va a llegar en el tramo final.
En los últimos kilómetros habrán subidas destacables como Capodarco (hasta un 18%) y Reputolo/Fermo (rampas de hasta un 22%)
71 km para la meta
Mikkel Bjerg y Jhonny Narvaez están en cabeza:
En este momento quedan 75 km para llegar a la línea de meta.
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo de la etapa 8 del Giro de Italia.
El recorrido de hoy ha arrancado en Chieti y acabará en Fermo.
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