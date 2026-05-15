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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 7 de Formia a Blockhaus, en vivo
Sigue en directo la etapa 7 del Giro de Italia 2026, con inicio en Formia y final en Blockhaus
Xavi Turu
Barcelona
¡Buenos días! Bienvenidos a la narración al minuto de la etapa de hoy en el Giro de Italia
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