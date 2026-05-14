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Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 6 de Paestum a Nápoles, en vivo

Sigue en directo la etapa 6 del Giro de Italia 2026, con inicio en Paestum y final en Nápoles

Este es el recorrido de la jornada 6 del Giro

Los 4 italianos al frente de la sexta etapa

Los 4 italianos al frente de la sexta etapa / girodeitalia

Xavi Turu

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