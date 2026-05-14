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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 6 de Paestum a Nápoles, en vivo
Sigue en directo la etapa 6 del Giro de Italia 2026, con inicio en Paestum y final en Nápoles
Este es el recorrido de la jornada 6 del Giro
Xavi Turu
Los aficionados que casi la lían
Este fue el momento en el que el grupo de aficionados estuvo a punto de provocar un accidente en el pelotón.
41 KM. A META
El segundo grupo vuelve a levantar el pie del acelerador para contenerse en su avance para no acabar con la fuga demasiado pronto. El cuarteto a tan solo 20”.
Esprint intermedio
Manuele Tarozzi fue el primero en pasar por el esprint en el Traguardo Volante de Brusciano. El italiano de Bardiani-CSF 7 Saber suma los 12 puntos por delante de Mattia Bais (Polti VisitMalta), Martin Marcellusi (Bardiani-CSF 7 Saber) y Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech).
49 KM. A META
¡Ojo, ya que algunos seguidores han estado a punto de causar un percance y una caída en el pelotón!
50 KM. A META
El grupo de fugados está a punto de pasar por el primer y único esprint intermedio de la jornada. Tras el paso de este, recta (larga) y final para la línea de meta en Nápoles.
55 KM. A META
Sobrepasadas las dos horas de etapa, ya se han realizado 41,2 km a una velocidad media de unos 40,7 km/h.
57 KM. A META
Amanuel Ghebreigzabhier y Ayco Bastiaens son los encargados de tirar del pelotón y han tomado las riendas del grupo.
61 KM. A META
Ahí van los cuatro italianos al frente de esta sexta etapa del Giro. 40” de ventaja con el pelotón.
64 KM. A META
Filippo Turconi ha tenido algún que otro problema con la rueda y tendrá que realizar unos ajustes que le retrasarán unos segundos. Como el ritmo de carrera hoy no es muy alto, no debería tener problemas el de Bardiani-CSF 7 Saber para volver a incorporarse.
66 KM. A META
Reina la calma… Giro de Italia y cuatro italianos son los que forman el cuarteto en cabeza: Bais, Tarozzi, Vergllito y Marcellusi. Unos 31” respecto al segundo grupo.
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