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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 5 de Praia a Mare a Potenza, en vivo
Sigue en directo la etapa 5 del Giro de Italia 2026, con inicio en Praia a Mare y final en Potenza
Este es el perfil de la jornada de hoy en el Giro
Xavi Turu
¡¡El increíble triunfo de Igor!!
El paso por meta del vasco después de la caída y de haberse colado en un cruce que no era.
Top 3 de hoy
Estos fueron los tres primeros corredores en pasar por la línea de meta. Sigue siendo increíble lo de Igor Arrieta…
¡¡Final de etapa!!
¡¡Increíble!! Victoria para Arrieta que, pese a equivocarse en el último kilómetro, tiró de orgullo y se corona en Potenza. ¡Histórico!
1 KM. A META
Increíble… Arrieta se equivoca de camino y se ha desviado por otro lado…
2 KM. A META
Esto está a punto de llegar a su fin en esta quinta etapa de hoy.. Vamos a ver el desenlace final y quién se hace con el triunfo después de las dos caídas.
5 KM. A META
Llegó Arrieta y de nuevo el dúo sigue junto como si no hubiera pasado nada (después de dos caídas; una por cada lado). Parecía que el triunfo sería para el luso, pero finalmente, salvo más caídas, que esperemos que no, se jugarán el triunfo entre ellos.
6 KM. A META
¡¡Caída ahora de Eulálio!! Increíble, pero el portugués también se ha ido al suelo.
8 KM. A META
Todavía con esos 30” de diferencia entre el luso y el vasco. Arrieta lo intentará hasta el final con menos de diez kilómetros para llegar a meta.
La caída de Arrieta
Momento en el que el ciclista vasco se fue al suelo y la rapidez con la que su equipo bajó del coche para ayudarle y darle una nueva bici.
10 KM. A META
Arrieta ya se ha montado en la bicicleta de repuesto y va con todo a ver si puede alcanzar a un Eulálio que pedalea en solitario…
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