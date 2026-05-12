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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 4 de Catanzaro a Cosenza, en vivo
Sigue en directo la etapa 4 del Giro de Italia 2026, con inicio en Catanzaro y final en Cosenza
Xavi Turu
45 KM. A META
Ya hay menos de 50 corredores en el pelotón a la cabeza. Por otra parte, en la cola del grupo Corbin Strong (Cycling Team), un velocista que podría plantar cara, en el caso de que llegue, a Orluis Aularm (Movistar).
46 KM. A META
Se ha neutralizado ya la escapada cuando quedan menos de 50 km para llegar a la línea de meta. Un pelotón con mucho ritmo, con el Movistar Team a la cabeza.
49 KM. A META
Se acaba la fuga de esos seis escapados. El alto ritmo de Movistar sigue causando estragos en este puerto.
51 KM. A META
¡¡Se corta la Maglia Rosa!! Está siendo dura esta subida con un ritmo muy alto de Movistar.
54 KM. A META
Lorenzo Milesi e Iván García siguen a lo suyo en el grupo principal: tan solo 20” para los fugados con “tan solo” 11 km para coronar el Cozzo Tunno.
58 KM. A META
¡Sube el ritmo Movistar! Buscan descolgar a los velocistas a los que más les puede costar la subida al puerto. Groenewegen, Milan y De Lie pierden fuelle…
60 KM. A META
¡Arranca la subida al Cozzo Tunno con solo 1’20” para la fuga! Esto se pone emocionante…
Varios movimientos en el pelotón para ver quién se adjudica las primeras posiciones en el segundo grupo: Visma se coloca en primera fila dentro del grupo de la Maglia Rosa.
Esprint intermedio
Bais ha pasado en primera posición por el primer y único esprint intermedio del día de hoy en el Traguardo Volante de San Lucido. El Polti VisitMalta copa las clasificaciones complementarias de este Giro y se lleva 12 puntos.
62 KM. A META
En nada y menos los corredores pasarán por el esprint y prácticamente después empezarán a subir el único puerto del día, de categoría 2. Al frente siguen Jacobs, Rafferty, Bais, Marcellusi, Larsen y Barguil, ahora con un margen de 1’50”.
64 KM. A META
Unión de fuerzas en el pelotón: Decathlon se agrupa con Astana al frente del segundo grupo. Vamos a ver las estrategias de los equipos en cuanto se enfile el puerto.
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