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Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 4 de Catanzaro a Cosenza, en vivo

Sigue en directo la etapa 4 del Giro de Italia 2026, con inicio en Catanzaro y final en Cosenza

Imagen de la cuarta etapa del Giro de Italia

Imagen de la cuarta etapa del Giro de Italia / girodeitalia

Xavi Turu

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