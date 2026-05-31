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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 21 en Roma, en vivo
Sigue en directo la etapa 18 del Giro de Italia 2026, con inicio y final en Roma
Miquel Roca
VINGEGAARD Y SUS ESCUDEROS
Más imagenes que forman parte de la tradición de cualquier última etapa de una gran ronda ciclista. Turno ahora para el reconocimiento al equipo del líder, los lugartenientes del Visma-Lease a Bike que han secundado a Jonas Vingegaard en su primera victoria absoluta en el Giro de Italia.
SEAN FLYNN, BAJA
La única mala noticia de esta última etapa es la baja del escocés Sean Flynn (Picnic PostNL), que no ha podido tomar la salida a causa de una infección.
RITMO CICLOTURÍSTICO
Otro clásico de las últimas etapas de Giro, Vuelta y Tour es el tranquilo ritmo de pedaleo de buena parte de la etapa. El gran grupo ha recorrido apenas 8 kilómetros desde la salida oficial, con una cadencia de pedaleo que asemeja este arranque a una marcha cicloturista.
LOS CUATRO LÍDERES
De ellos hablábamos y aquí los tienen. Vingegaard, Magnier, Ciccone y Eulalio rodando juntos por delante del pelotón en una estampa clásica de las etapas de cierre de las grandes vueltas.
LAS CUATRO MAGLIAS
No estará de más en una última etapa repasar los cuatro portadores de los maillots en las cuatro categorías, que será coronados en la meta de Roma.
El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) lleva la Rosa de líder absoluto de la general.
El francés Paul Magnier (Soudal Quick Step) la Ciclamino de la clasificaciópn por puntos.
El italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) la Azzurra del gran premio de la montaña.
Y el portugués Eulalio Afonso (Bahrain Victorious) la Bianca de mejor joven menor de 25 años.
EL RECORRIDO
Los primeros 23 kilómetros de la etapa llevarán al gran grupo hasta la costa, donde tocarán Lido di Ostia. De vuelta a Roma, volverán a pasar por el barrio EUR y se dirigirán al centro histórico de la capital italiana, donde realizarán ocho vueltas a un circuito de 9'5 kilómetros.
SALIDA OFICIAL
Ahora sí, la última etapa de este Giro de Italia 2026 está en marcha de forma oficial. El director de la carrera ha ondeado la bandera al paso por el kilómetro 0.
POR EL PALEUR
El paso junto al Paleur, el Palacio de Deportes de la capital italiana, precede la salida oficial de esta última etapa, que llegará en menos de un kilómetro.
SALIDA NEUTRALIZADA
Arranca la última etapa con la salida neutralizada. En poco más de tres kilómetros se dará la salida lanzada, aunque tratandose de una jornada de cierre no se espera en absoluto nada de batalla hasta el tramo final, cuando estará en juego un triunfo de prestigio en la meta de Roma.
ÚLTIMA ETAPA
¡Muy buenas tardes!
Bienvenidos a la narración en directo de la última etapa del Giro de Italia. La Corsa Rosa llega a su destino final en Roma, que alberga un recorrido de 131 kilómetros antes de coronar a Jonas Vingegaard como ganador absoluto.
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