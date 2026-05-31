Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 21 en Roma, en vivo

LAS CUATRO MAGLIAS

No estará de más en una última etapa repasar los cuatro portadores de los maillots en las cuatro categorías, que será coronados en la meta de Roma.

El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) lleva la Rosa de líder absoluto de la general.

El francés Paul Magnier (Soudal Quick Step) la Ciclamino de la clasificaciópn por puntos.

El italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) la Azzurra del gran premio de la montaña.

Y el portugués Eulalio Afonso (Bahrain Victorious) la Bianca de mejor joven menor de 25 años.