Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 20 de Gemona del Friuli a Piancavallo, en vivo

92,5 KM. A META

Los corredores están atravesando ahora la parte llana del recorrido, antes de llegar a Piancavallo. Ahora mismo, siete ciclistas forman la cabeza de carrera, con una ventaja de +4:40 sobre el pelotón, aunque han llegado a estar a más de cinco minutos y medio. La escapada está formada por:

Jonas Geens, Manuele Tarozzi, Axel Huens, Jack Haig, Larry Warbasse, Andreas Leknessund y Thomas Silva.