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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 20 de Gemona del Friuli a Piancavallo, en vivo
Sigue en directo la etapa 18 del Giro de Italia 2026, con inicio en Gemona del Friuli y final en Piancavallo
Xavier Zapater
83,6 KM. A META
La distancia entre la cabeza de carrera y el pelotón, se mantiene estable en los cuatro minutos y medio. Conforme nos vayamos acercando a Piancavallo, con el doble ascenso final, lo lógico es que el grupo grande alcance a los corredores de la fuga.
LA SUBIDA A LA MONTAÑA DEL CLAUZETTO
Uno de los puntos más interesantes de la etapa hasta este momento ha sido la subida a la montaña del Clauzetto. Andreas Leknessund ha sido el primero en llegar y se ha llevado los nueve puntos. Axel Huens ha sido el segundo (cuatro puntos), Guillermo Thomas Silva tercero (dos puntos) y Jonas Geens cuarto (1).
92,5 KM. A META
Los corredores están atravesando ahora la parte llana del recorrido, antes de llegar a Piancavallo. Ahora mismo, siete ciclistas forman la cabeza de carrera, con una ventaja de +4:40 sobre el pelotón, aunque han llegado a estar a más de cinco minutos y medio. La escapada está formada por:
Jonas Geens, Manuele Tarozzi, Axel Huens, Jack Haig, Larry Warbasse, Andreas Leknessund y Thomas Silva.
LA LUCHA POR EL PODIO
A falta de dos etapas, Jonas Vingegaard tiene este Giro de Italia 2026 en el bolsillo. El foco en estas dos últimas jornadas estará puesto en la lucha por el podio, con tres ciclistas separados por menos de dos minutos.
Así está el top-4:
- Jonas Vingegaard
- Felix Gall – +4:03
- Jai Hindley – +5:04
- Thymen Arensman – +5:33
PERFIL DE LA ETAPA
La etapa de hoy consta de 200 km y un desnivel de 3.750 metros. La primera mitad es un recorrido más ondulado y suave. La segunda parte promete darnos un final emocionante, con el doble ascenso a Piancavallo, con 14,5 km de subida al 7,8% de pendiente media.
Pueden consultar el perfil de esta etapa 20 aquí:
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenid@s al directo! La etapa 20 del Giro ya está en marcha, con salida en Gemona del Friuli y llegada prevista en Piancavallo, prevista sobre las 16:00 horas. La última jornada montañosa antes de la llegada a Roma de mañana.
Y todavía quedan cosas importantes en juego…¡Empezamos!
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