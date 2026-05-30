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Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 20 de Gemona del Friuli a Piancavallo, en vivo

Sigue en directo la etapa 18 del Giro de Italia 2026, con inicio en Gemona del Friuli y final en Piancavallo

Las mejores imágenes de la 19ª etapa del Giro de Italia.

Las mejores imágenes de la 19ª etapa del Giro de Italia. / LUCA ZENNARO / EFE

Xavier Zapater

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