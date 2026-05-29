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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 19 de Feltre a Alleghe, en vivo
Sigue en directo la etapa 18 del Giro de Italia 2026, con inicio en Feltre y final en Alleghe
David Raurell
69 km para la meta
Así está la lucha por la Maglia Azzurra (clasificación de la montaña) en la que compiten principalmente Jonas Vingegaard y Giulio Ciccone:
1- Vingegaard (214 puntos)
2- Ciccone (209 puntos)
72 km para la meta
Por si se perdieron la Etapa de ayer, les recordamos que el corredor que se llevó la victoria fue Paul Magnier.
Con este triunfo, el francés se colocó líder y máximo favorito para ganar la Maglia Ciclamino, ya que tiene 33 puntos de ventaja sobre Narváez.
73.5 km para la meta
La cabeza de la carrera está siendo liderada por Giulio Ciccone y Einer Rubio, que han dejado a casi 30 segundos de distancia al resto de 22 corredores.
El pelotón, por su parte, está rodando a 2:35 minutos.
76 km para la meta
La etapa de hoy está marcada por el terreno montañoso y las subidas y descensos constantes.
Según la página web del Giro, los últimos 100 km contienen todo el desnivel, que es aproximadamente de 5.000 metros.
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo de la 19a Etapa del Giro de Italia.
Hoy, el recorrido comprende entre Feltre y Alleghe
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