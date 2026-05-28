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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 18 de Fai della Paganella a Pieve di Soligo, en vivo
Sigue en directo la etapa 18 del Giro de Italia 2026, con inicio en Fai della Paganella y final en Pieve di Soligo
David Raurell
82 km para la meta
Se abre brecha entre la fuga con el pelotón: más de dos minutos de ventaja para los líderes tras acabar el ascenso a Fastro.
85 km para la meta
Los corredores ya están afrontando la primera subida puntuable de la etapa: Fastro.
Los cuatro que van en cabeza han aumentado la ventaja con el pelotón hasta 1:25 minutos.
88 km para la meta
Hacemos un breve repaso de como están las mallas:
Rosa: Jonas Vingegaard
Ciclamino: Jhonatan Narváez
Azzurra: Jonas Vingegaard
Bianca: Alfonso Eulalio
91.5 km para la meta
Continúan las altas temperaturas en Italia, al igual que en los últimos días de Giro.
En la carrera de hoy se esperan unos 30 grados de media a lo largo de toda la Etapa.
95 km para la meta
Vean el accidente que ha habido en el Pelotón hace unos minutos. Amanuel Ghebreigzabhier se ha ido al suelo:
98 km de la meta
La fuga se ha consolidado con más de un minuto de ventaja sobre el pelotón.
Actualmente, la distancia temporal entre ambos grupos es de 1:03 minutos de diferencia.
101 km para la meta
Estamos cerca de entrar en los últimos 100 kilómetros de la Etapa.
El grupo que va en cabeza está formado por Jonas Geens, James Shaw, Mattia Bais y Andrea Mifsud.
Asimismo, recuerden que la general continúa liderada por Jonas Vingegaard, que mantiene una ventaja sólida.
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo de la 18a Etapa del Giro de Italia.
La jornada de hoy comprende entre Fai della Paganella y Pieve di Soglio.
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