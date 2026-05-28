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Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 18 de Fai della Paganella a Pieve di Soligo, en vivo

Sigue en directo la etapa 18 del Giro de Italia 2026, con inicio en Fai della Paganella y final en Pieve di Soligo

Las mejores imágenes de la 17ª etapa del Giro de Italia.

Las mejores imágenes de la 17ª etapa del Giro de Italia. / LUCA ZENNARO / EFE

David Raurell

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