Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 17 de Cassano d'Adda a Andalo, en vivo

FALTAN 80 KM PARA META

¿Cómo queda la clasificación general?

El de Team Visma Lease a Bike consigue así la cuarta victoria de etapa en este Giro de Italia 2026 en lo que es un auténtico golpe a los demás aspirantes. Vingegaard amplía la diferencia con Alfonso Eulálio, hasta ahora segundo en discordia, y pone tierra de por medio a falta de cinco etapas para poner punto y final al Giro.

En 2ª posición quedó Felix Gall, que asalta la segunda posición de la general y se pone a 4:03 de Vingegaard. Alfonso Eulálio cae hasta la quinta plaza, a 5:40 del danés. Thmen Arensman, el neerlandés de INEOS completa el podio a 4:27 de Jonas.