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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 17 de Cassano d'Adda a Andalo, en vivo
Sigue en directo la etapa 17 del Giro de Italia 2026, con inicio en Cassano d'Adda y final en Andalo
Miguel Jorge
FALTAN 77 KM PARA META
Así es la Etapa 17 del Giro de Italia
FALTAN 80 KM PARA META
¿Cómo queda la clasificación general?
El de Team Visma Lease a Bike consigue así la cuarta victoria de etapa en este Giro de Italia 2026 en lo que es un auténtico golpe a los demás aspirantes. Vingegaard amplía la diferencia con Alfonso Eulálio, hasta ahora segundo en discordia, y pone tierra de por medio a falta de cinco etapas para poner punto y final al Giro.
En 2ª posición quedó Felix Gall, que asalta la segunda posición de la general y se pone a 4:03 de Vingegaard. Alfonso Eulálio cae hasta la quinta plaza, a 5:40 del danés. Thmen Arensman, el neerlandés de INEOS completa el podio a 4:27 de Jonas.
FALTAN 85 KM PARA META
¿Qué ocurrió en la etapa de ayer?
Jonas Vingegaard se ha apuntado la victoria en la etapa 16 del Giro de Italia 2026, con inicio en Bellinzona y final en Carì. El ciclista danés, que lanzó un ataque en los últimos kilómetros de la etapa, hizo valer su condición de favorito y amplía su ventaja al frente de la clasificación general en una nueva demostración sobrehumana de sus capacidades.
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