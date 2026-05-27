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Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 17 de Cassano d'Adda a Andalo, en vivo

Sigue en directo la etapa 17 del Giro de Italia 2026, con inicio en Cassano d'Adda y final en Andalo

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard / Europa Press/Contacto/Fabio Ferr / Europa Press

Miguel Jorge

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