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Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 16 de Bellinzona a Carì, en vivo

Sigue en directo la etapa 16 del Giro de Italia 2026, con inicio en Bellinzona y final en Carì

El pelotón del Giro ha tomado la salida desde Bellinzona, en Suiza

El pelotón del Giro ha tomado la salida desde Bellinzona, en Suiza / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Miquel Roca

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