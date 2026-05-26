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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 16 de Bellinzona a Carì, en vivo
Sigue en directo la etapa 16 del Giro de Italia 2026, con inicio en Bellinzona y final en Carì
Miquel Roca
NARVÁEZ EN EL SPRINT INTERMEDIO
Jhonatan Narváez se impone en el Sprint intermedio situado en Ludiano. El ecuatoriano del Emirates-XRG suma 12 puntos y recorta su desventaja con Paul Magnier (Soudal Quick-Step), el portador de la Maglia Ciclamino.
40 KM A META
A 40 kilómetros de la meta, que no se puede considerar todavía cercana teniendo en cuenta que los últimos 11'7 serán de ascensión a un puerto de primera categoría como el de Carì, la ventaja del cuarteto cabacero sobre el pelotón de Vingegaard y los destacados de la general es de 1'50''
ULISSI SE QUEDA ATRÁS
En los últimos metros de subida a Leontica se ha quedado algo rezagado Diego Ulissi, que en el descenso no ha podido enlazar con los cuatro de cabeza: Giulio Ciccone, Einer Rubio, Chris Harper y Jhonatan Narváez. El italiano marcha unos 20 segundos por detrás.
45 KM A META
Superada la parte de la etapa que incluía dobles ascensiones a las cimas de Torre y Leontica, repasamos lo que queda de esta jornada. Son 45 kilómetros los que los corredores tienen por delante, en los que apenas habrá llano. Al descenso de Leontica le seguirá el cambio de planimetría, que será de nuevo ascendente hasta llevarlos a pie del Carì. A 11'7 km. de la meta se iniciará la subida, de un desnivel medio del 7'9%
DE NUEVO CICCONE EN LA CIMA
Se repite la historia de las tres anteriores cimas. La punta de velocidad de Giulio Ciccone en los últimos metros puede más que la Einer Rubio y el italiano del Lidl-Trek vuelve a cruzar el puerto en primera posición, con el colombiano del Movistar en la segunda.
ÚLTIMO KM. PARA LEONTICA
El quinteto de cabeza está ya a solo un kilómetro de coronar por segunda vez en la etapa la cima de Leontica, se segunda categoría. Sobra decir que Giulio Ciccone toma posiciones para cruzar la línea en primer lugar y seguir sumando el máximo de puntos para el gran premio de la montaña.
COMPETENCIA PARA VINGEGAARD
Además de liderar el Giro con la Maglia Rosa, Jonas Vingegaard también comanda la clasificación de la montaña. Los puntos que hoy está sumando Giulio Ciccone le colocan por el momento a 50 puntos del gran danés en este capítulo.
REPITE CICCONE EN TORRE
Tercer paso en alto y tercer primer puesto de la jornada para Giulio Ciccone. El italiano corona de nuevo en primer lugar el puerto de Torre, como ya hizo en el primero de los dos pasos por esta cima de tercera categoría. Toca ahora afrontar la segunda subida a Leontica.
Si Ciccone se ha apuntado las tres ascensiones, Einer Rubio ha sido igual de fiel con el segundo puesto también las tres veces.
1'40'' SOBRE EL PELOTÓN
El quinteto cabecero le saca ahora medio minuto aproximado a la segunda unidad de escapados. Mucho más considerable es la distancia con el pelotón, que rueda ya 1'40'' por delante del gran grupo en el que marchan los destacados de la general, empezando por el líder Jonas Vingegaard.
ENLAZAN CON CICCONE
Giulio Ciccone ya no marcha solo en cabeza. Jhonatan Narváez y Chris Harper han enlazado primero con el italiano del Lidl-Trek, y poco después lo han hecho también Einer Rubio y Diego Ulissi.
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