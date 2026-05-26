Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 16 de Bellinzona a Carì, en vivo

REPITE CICCONE EN TORRE

Tercer paso en alto y tercer primer puesto de la jornada para Giulio Ciccone. El italiano corona de nuevo en primer lugar el puerto de Torre, como ya hizo en el primero de los dos pasos por esta cima de tercera categoría. Toca ahora afrontar la segunda subida a Leontica.

Si Ciccone se ha apuntado las tres ascensiones, Einer Rubio ha sido igual de fiel con el segundo puesto también las tres veces.