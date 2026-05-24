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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 15 de Voghera a Milán, en vivo
Sigue en directo la etapa 15 del Giro de Italia 2026, con inicio en Voghera y final en Milán
David Raurell
33 km para la meta
Llegamos al ecuador del recorrido por la ciudad de Milán.
Recuerden que en la capital de la región de Lombardía se han preparado cuatro vueltas a razón de 16 km cada una de ellas.
39 km para la meta
¡Pinchazo de Madis Mihkels!
El joven ciclista estonio ha podido superar el contratiempo rápidamente y ha vuelto a reincorporarse al grupo.
45 km para la meta
Imágenes del pelotón en Milán:
50 km para la meta
Por cierto, sepan que se mantiene el ritmo de 50 km/hora tras superar la segunda hora de carrera.
52 km para la meta
31 grados en Milán. Sensación térmica de 33.
Altas temperaturas en el tramo final de la 15a etapa del Giro.
56 km para la meta
La organización del Giro informa que una vez se ha pasado la Chiesa Rossa (barrio periférico de la ciudad de Milán), los ciclistas entran en un circuito final de 16 km que se realizará cuatro veces.
62 km para la meta
La fuga está liderada por tres italianos (Marcellusi, Bais y Maestri) y un noruego (Dversnes Lavik).
La distancia con el pelotón continúa siendo de dos minutos. Hace varios kilómetros que se mantiene.
71 km para la meta
De hecho, hoy es el primer día en el que Vingegaard está luciendo la Maglia Rosa:
75 km para la meta
Así está la clasificación de camisetas:
Maglia Rosa: Jonas Vingegaard
Maglia Ciclamino: Jhonatan Narváez
Maglia Azzurra: Jonas Vingegaard
Maglia Bianca: Alfonso Eulalio
80 km para la meta
Marcellusi, Bais, Maestri y Dversnes continúan formando el grupo que lidera la etapa, recuperando los dos minutos respecto al pelotón. Faltan 80 kilómetros justos para llegar a la meta, que se encuentra en la ciudad de Milán. La etapa se está desarrollando a más de 30 grados de temperatura.
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