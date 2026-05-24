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Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 15 de Voghera a Milán, en vivo

Sigue en directo la etapa 15 del Giro de Italia 2026, con inicio en Voghera y final en Milán

Jhonatan Narváez se impone en la cuarta etapa del Giro.

Jhonatan Narváez se impone en la cuarta etapa del Giro. / GIRO DE ITALIA

David Raurell

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