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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 14 de Aosta a Pila, en vivo
Sigue en directo la etapa 14 del Giro de Italia 2026, con inicio en Aosta y final en Pila
Miguel Jorge Sánchez
14ª ETAPA | FALTAN 42 KM PARA META
¡PONE LA DIRECTA CICCONE! ¡Veremos quién lo sigue!
14ª ETAPA | FALTAN 43 KM PARA META
Sube de ritmo el pelotón y ya está cerca de rebajar la distancia de los 3 minutos. Lemmen está siendo quien lleva el ritmo y que pronto, cazarán a un van der Lee rezagado.
14ª ETAPA | FALTAN 45 KM PARA META
40 puntos para Ciccone; 18 para van der Lee y 12 puntos para un Igor Arrieta que fue el tercero en llegar a la cima de Lin Noir.
¡No hay tiempo que perder porque ya la carrera está en la subida a Verrogne!
14ª ETAPA | FALTAN 48 KM PARA META
Aprovechan el descenso para descansar antes de preparar la subida a Verrogne. Un puerto de categoría 2 de 5.6 kms y una pendiente máxima de 12%.
El pelotón se sitúa a +03:33.
14ª ETAPA | FALTAN 50 KM PARA META
¡CORONA CICCONE! ¡El italiano del Lidl-Trek lidera la subida a este puerto de categoría 1!
14ª ETAPA | FALTAN 51 KM PARA META
Comienza al pelotón a recortar distancias... ¡+03:19 de diferencia y liderándolo el Jumbo-Visma!
14ª ETAPA | FALTAN 53 KM PARA META
Restan 2 km para coronar Lin Noir, comienza una subida durísima donde parece que es Ciccone el que quiere encabezar el grupo. Por detrás, Crescioli y Christen ya quedan rezagados.
14ª ETAPA | FALTAN 54 KM PARA META
14ª ETAPA | FALTAN 56 KM PARA META
17 ciclistas son los que conforman el grupo de cabeza. Junto a Enric Mas, los españoles David de la Cruz e Igor Arrieta también se encuentran en la fuga.
De momento, ninguno le interesa lanzar ataques, ya que aun queda Verrogne y el final en Pila.
14ª ETAPA | FALTAN 57 KM PARA META
¡Comienza la subida a Lin Noir! 7.5 km al 7,8% y con una pendiente máxima del 12%... ¡llega uno de los momentos clave de la etapa!
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