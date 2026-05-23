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Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 14 de Aosta a Pila, en vivo

Sigue en directo la etapa 14 del Giro de Italia 2026, con inicio en Aosta y final en Pila

Imágenes Etapa del Giro

Imágenes Etapa del Giro / Agencias

Miguel Jorge Sánchez

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