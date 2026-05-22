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CICLISMO

Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 13 de Alessandria a Verbania, en vivo

Sigue en directo la etapa 13 del Giro de Italia 2026, con inicio en Alessandria y final en Verbania

Perfil y recorrido de la etapa 13 del Giro

Imagen de este viernes del Giro

Imagen de este viernes del Giro / girodeitalia

Xavi Turu

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