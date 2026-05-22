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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 13 de Alessandria a Verbania, en vivo
Sigue en directo la etapa 13 del Giro de Italia 2026, con inicio en Alessandria y final en Verbania
Perfil y recorrido de la etapa 13 del Giro
Xavi Turu
75 KM. A META
Uno de los veteranos, como es Damiano Caruso, está tirando de orgullo para llevar un ritmo alto de carrera. El italiano de Bahrain Victorious fue podio de esta misma carrera hace solo cinco años.
77 KM. A META
Estos son los escapados de hoy, que se aproximan a los 10 minutos de margen respecto al pelotón.
Andreas Leknessund, Michael Valgren, Johan Jacobs, Mark Donovan, Diego Pablo Sevilla, Larry Warbasse, Jasper Stuyven, Francesco Busatto, Mirco Maestri, Mikkel Bjerg, Alberto Bettiol, Axel Huens, Joshua Kench, Toon Aerts y Markus Hoelgaard.
83 KM. A META
Sigue la diferencia de en torno a esos 10 minutos para el grupo en cabeza. No habrá peligro para la general en los 15 que van en cabeza. Tramos de trazado recto, sin complicaciones sobre la carretera y velocidad de crucero para los primeros.
90 KM. A META
Día de mucho calor hoy sobre el asfalto. Empezamos a ver a algún que otro corredor con mangas con hielo en los cuellos para sofocar los 30º: Vingegaard es uno de los más calurosos y hace uso del hielo.
Situación actual de carrera
Restan unos 95 kilómetros para llegar a meta y tenemos escapada. Son un total de 15 corredores que, atención, están a prácticamente 10 minutos del pelotón. Con esta diferencia, el segundo grupo dice casi adiós a la etapa de hoy y serán los 15 de delante los que se jugarán el triunfo. Entre los fugados está el español Diego Sevilla.
Decimotercera etapa
Este es el trazado que nos deja la jornada de hoy en el Giro.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos este directo con la decimotercera etapa del Giro de Italia 2026. La jornada de hoy arranca en Alessandria y acaba en Verbania; esta etapa abarcará un recorrido de 189 kilómetros y 1.400 metros de desnivel concentrados esencialmente en la mitad del trazado.
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