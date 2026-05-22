Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 13 de Alessandria a Verbania, en vivo

Situación actual de carrera

Restan unos 95 kilómetros para llegar a meta y tenemos escapada. Son un total de 15 corredores que, atención, están a prácticamente 10 minutos del pelotón. Con esta diferencia, el segundo grupo dice casi adiós a la etapa de hoy y serán los 15 de delante los que se jugarán el triunfo. Entre los fugados está el español Diego Sevilla.