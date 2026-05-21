Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 12 de Imperia a Novi Ligure, en vivo

¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!

Empezamos esta retransmisión con la etapa 12 del Giro de Italia 2026, con un recorrido con inicio en Imperia y final en Novi Ligure. La jornada de hoy abarcará un recorrido de 189 kilómetros y 2.250 metros de desnivel concentrados esencialmente en la mitad del trazado.