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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 12 de Imperia a Novi Ligure, en vivo
Sigue en directo la etapa 12 del Giro de Italia 2026, con inicio en Imperia y final en Novi Ligure
Perfil y recorrido de la etapa 12 del Giro de Italia
Xavi Turu
89 KM. A META
Se estabilizan los seis corredores en cabeza: Unibet y Soudal vuelven a controlar en corto al reformado sexteto de fugados.
92 KM. A META
Al corredor suizo se le unen cinco ciclistas más y la escapada ahora es de seis. En cabeza: Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF 7 Saber), Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost), Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech), Jonas Rutsch (Lotto Intermarché), Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) y Johan Jacobs (Groupama-FDJ United).
94 KM. A META
¡Va con todo Johan Jacobs, que busca tomar la delantera!
97 KM. A META
Estos son los escapados, aunque por poco tiempo, porque el pelotón le está pisando los talones y hay varios movimientos.
Tobias Bayer, Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Oliver Naesen, Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon AG2R La Mondiale), Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost), Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Matteo Sobrero, Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), Jonas Rutsch (Lotto Intermarché), Juanpe López (Movistar Team), Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS), Jasper Stuyven, Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Mattia Bais (Team Polti-VisitMalta), Hartthijs De Vries, Lukáš Kubis (Unibet Rose Rockets), Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility).
Paisajes
El Giro de Italia 2026 nunca defrauda con sus maravillosas vistas.
Etapa 12
Este es el recorrido de hoy entre Imperia y Novi Ligure.
Situación actual de carrera
Unos 100 km para llegar a la línea de meta y ahora mismo hay un total de veinte ciclistas a la cabeza de carrera. Les sigue el pelotón muy de cerca, a unos 30”.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión con la etapa 12 del Giro de Italia 2026, con un recorrido con inicio en Imperia y final en Novi Ligure. La jornada de hoy abarcará un recorrido de 189 kilómetros y 2.250 metros de desnivel concentrados esencialmente en la mitad del trazado.
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