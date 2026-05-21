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Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 12 de Imperia a Novi Ligure, en vivo

Sigue en directo la etapa 12 del Giro de Italia 2026, con inicio en Imperia y final en Novi Ligure

Perfil y recorrido de la etapa 12 del Giro de Italia

Vingegaard y Visma durante la etapa de hoy

Vingegaard y Visma durante la etapa de hoy / girodeitalia

Xavi Turu

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