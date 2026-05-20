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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 11 de Porcari a Chiavari, en vivo
Sigue en directo la etapa 11 del Giro de Italia 2026, con inicio en Porcari y final en Chiavari
Perfil y recorrido de la etapa 11 del Giro de Italia 2026
Xavi Turu
50 KM. A META
El pelotón está a prácticamente 4 minutos y todo apunta a que se jugarán el triunfo de la etapa de hoy Van Eetvelt (Lotto Intermarché), Mas (Movistar Team), Harper (Pinarello Q36.5), Zana (Soudal Quick-Step), Barguil (Picnic PostNL), Bais, Crescioli (Polti VisitMalta), Narvaéz (UAE Team Emirates-XRG), Scaroni y Ulissi (XDS Astana).
Colle di Guaitarola
Bais volvió a ser el primero en coronar el puerto.
56 KM. A META
Edward Planckaert de Alpecin-Premier Tech abandona el Giro. El belga, después de estar en las primeras fugas del día, se baja de la bicicleta en esta etapa 11.
Colle di Guaitarola
Mattia Bais pasó en primera posición por este nuevo puerto puntuable. El italiano de Polti VisitMalta suma su segundo paso en cabeza para la maglia Azzurra al liderar un grupo de una decena de elementos recompactado en la parte final del puerto. El pelotón ha cedido en su empuje y está a 3’45”.
59 KM. A META
¡Narváez va con todo! El ecuatoriano vuelve a tirar de fuerza para estar entre el grupo de fugados juntamente con Mas y Harper.
62 KM. A META
Bais, Crescioli, Barguil y Narváez llegan al grupo de Mas, Haper y Ulissi.
62 KM. A META
Scaroni y Zana están intentando unirse al grupo en cabeza. Ahora son 8 al frente, con los dos italianos encendiendo un grupo perseguidor que se encuentra a 50 metros de la ‘testa della corsa’.
64 KM. A META
Narváez aprieta y propicia que se junten más corredores en cabeza: llega también Bais a pocos km para coronar Guaitarola.
66 KM. A META
Varios movimientos al frente con Ulissi y le sigue Mas a rueda. Cuarteto con el italiano, el español Harper y Crescioli.
67 KM. A META
El grupo de fugados empieza el segundo ascenso puntuable de la jornada de hoy: Colle di Guaitarola, de segunda categoría con 9,9 km al 6,2 % y rampas máximas del 11 %. El pelotón está rozando los dos minutos de diferencia.
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