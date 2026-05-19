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Giro de Italia 2026 hoy, contrarreloj en directo: etapa 10 de Viareggio a Massa, en vivo

Sigue en directo la etapa 10 del Giro de Italia 2026, con inicio en Viareggio y final en Massa

Orden de salida y favoritos de la contrarreloj del Giro de Italia 2026

Ganna hace una exhibición en esta contrarreloj del Giro

Ganna hace una exhibición en esta contrarreloj del Giro / girodeitalia

Xavi Turu

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