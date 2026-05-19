Giro de Italia 2026 hoy, contrarreloj en directo: etapa 10 de Viareggio a Massa, en vivo

Ganna con una crono de récord

Filippo Ganna con sus 54,92 km/h (dato oficial del Giro) es la velocidad más rápida dentro de una contrarreloj de 40 km de la historia de las Grandes Vueltas. Hasta el momento, ese récord lo tenía David Millar, que en la CRI de Nantes, en el Tour de Francia de 2003, marcó 54,35 km/h.