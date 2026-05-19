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CICLISMO
Giro de Italia 2026 hoy, contrarreloj en directo: etapa 10 de Viareggio a Massa, en vivo
Sigue en directo la etapa 10 del Giro de Italia 2026, con inicio en Viareggio y final en Massa
Orden de salida y favoritos de la contrarreloj del Giro de Italia 2026
Xavi Turu
Ben O'Connor, a buen ritmo
Gran tiempo de Ben O'Connor (Jayco AlUla) en el primer intermedio. El australiano se deja 47″ con Ganna y aventaja a De la Cruz, Gee o Giulio Pellizzari.
Vingegaard quiere el liderato
El danés rueda hacia la Maglia Rosa separado por 2:24 de Afonso Eulálio.
42 KM. A META
¡Turno para el líder del Giro, sale Afonso Eulálio! Todos lo corredores ya han salido.
42 KM. A META
¡Sale Jonas Vingegaard! Vamos a ver el danés qué tiempo marca y si puede ponerse por delante de Ganna.
42 KM. A META
Felix Gall ya rueda en esta etapa. El próximo en salir ya será Jonas Vingegaard.
42 KM. A META
Turno para Thymen Arensman (INEOS Grenadiers). El neerlandés es uno de los especialistas que se están jugando la general junto con Vingeggard y Beloki.
Salió también Markel Beloki
El joven de Vitoria, que es el español mejor clasificado en la general del Giro, podría meterse hoy de lleno en el top 10 de la general.
Lorenzo Milesi, 7º
El italiano de Movistar Team marca a su paso por línea de meta 48:33, a 2:40 de Ganna.
42 KM. A META
Acaba de salir Ben O’Connor (Jayco AlUla). Vamos a ver qué tiempos marca el australiano.
Ganna con una crono de récord
Filippo Ganna con sus 54,92 km/h (dato oficial del Giro) es la velocidad más rápida dentro de una contrarreloj de 40 km de la historia de las Grandes Vueltas. Hasta el momento, ese récord lo tenía David Millar, que en la CRI de Nantes, en el Tour de Francia de 2003, marcó 54,35 km/h.
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