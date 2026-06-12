CICLISMO
Van Gils se impone en Crest Voland y Tuckwell es el nuevo líder
El belga fue el gran triunfador en la primera jornada con llegada en alto
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EFE
Madrid
El belga Maxim Van Gils (Red Bull Bora) se impuso este viernes en la sexta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, disputada entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, de 182,3 km, mientras que el maillot amarillo pasó a la espalda del australiano Luke Tuckwell (Red Bull Bora).
En un duelo, Van Gils se impuso al esprint al ciclista noruego Tobian Halland Johannessen (Uno X) con un tiempo de 4h.06.34, a una media de 44,4 km/h. La tercera plaza fue para Tuckwell, el nuevo líder. En el top cinco entraron los españoles Pablo Torres y Raúl García Pierna.
Este sábado se disputará la séptima etapa, entre La Bridoire y Grand Colombier, de 133,6 km.
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