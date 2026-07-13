Así se gestó el debut de Paul Seixas en el Tour de Francia: "No tardamos en ver que estaba preparado"

El pasado sábado 4 de julio, Barcelona dio el pistoletazo de salida a una de las ediciones del Tour de Francia más abiertas de los últimos tiempos en lo que a la lucha por el podio se refiere. Entre todos los aspirantes destaca Paul Seixas, que con tan solo 19 años debuta en la 'Grande Boucle' con la presión de liderar al Decathlon CMA CGM y con la difícil papeleta de gestionar las enormes expectativas que ha despertado su participación entre la afición francesa.

A pesar de su insultante juventud y de llevar apenas dos años en la élite, la irrupción que ha protagonizado Seixas es difícil de obviar. Los resultados cosechados a lo largo de los últimos meses le avalan y, a pesar de las voces que se alzaron cuestionando lo precipitado del debut, entre ellas la de Thierry Gouvenou, tanto el equipo como el corredor de Lyon se sienten preparados para el desafío.

Antes del pistoletazo de salida en Barcelona, SPORT pudo hablar con Jean-Baptiste Quiclet, director de rendimiento del Decathlon CMA CGM, sobre la gestión del primer Tour de Seixas y los objetivos que se marca el equipo de cara a la 113ª edición de la ronda gala.

Seixas, antes de una etapa del Tour de Francia 2026 / EFE

Una decisión meditada

La irrupción de Seixas en el pelotón no se produjo de la noche a la mañana, y ya hace tiempo que se habla de la estrella en ciernes del Decathlon como una amenaza real para los jerarcas del pelotón. En este contexto, Jean-Baptiste Quiclet entiende el debut de Seixas en el Tour como un paso lógico en su desarrollo.

Seixas, junto al grupo de favoritos en el Tour de Francia 2026 / EFE

"El plan inicial era una Gran Vuelta o nada, porque todavía es muy joven. Identificamos rápidamente que era demasiado tarde para el Giro, y La Vuelta está demasiado cerca de los Mundiales en Canadá. Entonces, decidimos añadir el Tour de Francia a su calendario", explica el director de rendimiento del Decathlon CMA CGM, que entiende la decisión de llevar a Seixas al Tour y confiarle el liderazgo del equipo como una apuesta acertada. "No tardamos en ver que estaba preparado, con sus buenos resultados y sus buenos indicadores, la decisión parece acertada".

Consciente de las enormes expectativas que ha despertado la participación de Seixas, Jean-Baptiste quiso evitar fijar objetivos concretos de cara a la general. "Hemos visto a Paul muy ambicioso, con ganas de hacerlo bien y de dar lo mejor de sí mismo, pero nuestro principal objetivo no está relacionado con una posición concreta en la clasificación general. La clave es el aprendizaje".

Siguiendo esta misma línea, el director del equipo galo estableció objetivos asumibles: "Queremos conseguir una victoria de etapa con Paul u otros corredores como Olav Kooij en los sprints, pero nuestro principal objetivo es preparar el futuro, especialmente alrededor de Seixas". El primero no tardó en cumplirse cuando el neerlandés sorprendió al resto de especialistas en el sprint final de la quinta etapa.

Seixas se abraza con Kooij tras la victoria del neerlandés en la etapa 5 del Tour de Francia 2026 / EFE

Sobre la gestión de las expectativas, Quiclet dejó claro que Seixas está completamente preparado para lidiar con ellas. "La presión forma parte de la vida de un campeón, no es algo completamente negativo. Paul tiene una personalidad que conocemos muy bien y hemos creado una estructura alrededor de él para protegerle y ayudarle".

Otro de los grandes desafíos es la gestión de las dificultades que puedan surgir a lo largo de una carrera de tres semanas, escenario inédito para Seixas. "Nadie sabe lo que pasará, una Gran Vuelta es algo muy particular en el ciclismo. Puedes intentar simular las condiciones en los entrenamientos y preparar el volumen, la recuperación, la intensidad, la potencia o la alimentación, pero la realidad llega durante la competición. Solo durante la última semana sabremos realmente dónde está, cómo responde su cuerpo y cómo será capaz de gestionar la fatiga. Aun así, somos muy optimistas".

Una irrupción difícil de ignorar

La posibilidad de que Paul Seixas debutase en el Tour lleva revoloteando desde el año anterior, cuando el corredor de Lyon se presentó ante el mundo con una sorprendente octava posición en una Dauphiné plagada de estrellas. En aquella ocasión se optó por la cautela, pero un talento de ese calibre no podía ser protegido durante mucho más tiempo.

Después de cerrar el año como ganador del Tour de l'Avenir, bronce en los Europeos solo por detrás de Pogacar y Evenepoel y séptimo en Lombardía, en 2026 llegó el salto definitivo. Más allá de las victorias en la Faun-Ardèche Classic, la Itzulia y la Flecha Valona, el verdadero punto de inflexión llegó en el momento en el que se atrevió a intentar seguir el ritmo de Pogacar tanto en la Strade Bianche como en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Paul Seixas, ganador de la Itzulia 2026 / EFE

Viendo cómo se atrevió a tomarle el pulso al 'Pequeño Príncipe' en las dos clásicas, la pregunta sobre si volverá a plantar cara a Pogacar en el Tour parecía obligada. Sin embargo, Quiclet volvió a optar por un llamamiento a la calma. "En este momento mantenemos los pies en el suelo. Estamos hablando del mejor corredor del mundo, quizás del siglo, y ya ha ganado el Tour de Francia cuatro veces. Ahora mismo no tiene sentido compararnos con él, nuestro objetivo es seguir progresando paso a paso. Después, serán las piernas las que decidan el futuro".

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Como bien matiza Quiclet, solo el tiempo dirá hasta dónde puede llegar Paul Seixas en su primer Tour y si podrá pelear por una plaza en el podio final de París. Por el momento, el de Lyon ha respondido a las enormes expectativas generadas durante los meses previos, llegando a la primera jornada de descanso como sexto clasificado y a apenas 28 segundos de la tercera posición.