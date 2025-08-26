Gaudu: "Es una emoción especial ser líder de la Vuelta en mi país"

David Gaudu (Groupama), nuevo líder de la Vuelta a España en su propio país, se mostró emocionado al subir al podio para enfundarse el maillot rojo y comprobar "el gran ambiente que había con toda la afición francesa", pendiente de su compatriota.

"He sentido una gran emoción en el podio, ha sido la sensación más increíble de mi carrera, y además pudiéndolo compartir con el público francés, que siempre es maravilloso. Después del mal recuerdo del Giro y de no poder estar en el Tour ahora llegan momentos especiales", dijo en meta el nuevo líder.

Ante la crono por equipos de este miércoles en Figueres, Gaudu se mostró esperanzado en hacer un buen papel, ya que el Groupama ha ensayado la modalidad en diversas concentraciones. "El miércoles será un día especial. Es una pena la baja de Guillaume Martin, pero el equipo ha trabajado la crono. Tenemos buenos corredores, como Kung, y lo que tengo claro es que lo daremos todo por lograr la mejor clasificación posible", concluyó.