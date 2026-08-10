El futuro de Paula Blasi se debate entre tres equipos

Es la revelación del ciclismo mundial sin ninguna duda. Si había alguien que todavía se atrevía a cuestionarla, el Tour de Francia femenino que se ha marcado Paula Blasi es para darle más galones la temporada que viene. El único interrogante que queda por resolver es con qué equipo. En los próximos días se despejará la última 'x' de la ecuación y la catalana dará a conocer su decisión.

El Tour de Blasi es para enmarcarlo. En un rol al que no había estado habituada en toda la temporada, le tocó sacrificarse por y para sus compañeros y supuestas líderes del equipo, Elisa Longo Borghini y Dominika Włodarczyk. Fue una gregaria de lujo, la mejor de la carrera junto a Antonia Niedermaier (CANYON/ /SRAM), y su gran estado de forma le permitió ir subiendo posiciones hasta finalizar el Tour en una brillante 5ª posición y segunda clasificada del UAE Team L'IMAD.

Futuro abierto

Tras finalizar la 'Grande Boucle', en que se ha revalorizado, el devenir de su carrera a medio-largo plazo depende en gran parte de la decisión que debe tomar en los próximos días. Su buen hacer en las carreras no ha pasado desapercibido para los equipos más importantes del pelotón internacional, pese a que tiene un año más de contrato con el UAE Team L'IMAD, hasta 2027.

Paula Blasi, en el podio del Tour como mejor joven / ASO / GAETAN FLAMME

Según la información del periodista Isaac Vilalta, la de Esplugues de Llobregat tiene tres opciones encima de la mesa. En primer lugar, seguir en el UAE y cumplir el contrato, aunque tiene una cláusula de salida de 100.000 euros. Hay dos equipos dispuestos a pagar dicha cantidad.

Por una parte, el Lidl-Trek, un proyecto muy seductor, en pleno crecimiento y en el que sería una de las primeras espadas junto a Isabella Holmgren y Niamh Fisher-Black. Por otra parte, la opción de casa, el Movistar Team, que busca otra líder para las clasificaciones generales con la suiza Marlen Reusser. El mánager deportivo del equipo, Sebas Unzué, dijo en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' que le pueden ofrecer "un proyecto deportivo al nivel de sus condiciones y alinear sus objetivos con los nuestros".

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Es la enésima 'semana Paula Blasi' del año. No obstante, en este caso dará que hablar en un terreno distinto al habitual: en los despachos.