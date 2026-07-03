Así funciona un equipo del Tour de Francia por dentro: 100 bidones por etapa y una cocina en el camión

Un equipo ciclista del Tour de Francia va mucho más allá de los ocho corredores que compiten en la carrera. El público normalmente no llega a comprender todo lo que mueve y la infraestructura que tiene un equipo WorldTour. El resultado en carrera es el final de un proceso en el que la aportación de cada persona y la función de cada material es clave para alcanzar el éxito deportivo. En la previa del 'Grand Départ' del Tour de Francia, SPORT ha podido conocer de primera mano la estructura del Tudor Pro Cycling Team.

El grupo humano

La figura principal de un equipo es el ciclista, pero alrededor de él hay decenas de personas ocupadas de facilitar al máximo su trabajo y optimizar su rendimiento. El personal de un equipo lo forman directivos, directores de carrera, mecánicos, fisioterapeutas, osteópatas, nutricionistas, cocineros y personal de comunicación.

Este número suele oscilar entre 25 y 40 personas, dependiendo del presupuesto del que disponga el equipo. En el caso del Tudor Pro Cycling Team, en este Tour de Francia son 35 personas de staff.

Por otra parte, tal cantidad de personas deben moverse de alguna forma. Pero estos vehículos no son únicamente para uso de desplazamiento, sino que cada uno de ellos cumple una función. Disponen de coches, furgonetas, autobús de equipo, camión cocina y camión mecánico.

El autobús del equipo

El autobús de equipo es la casa móvil de los corredores. Después de las carreteras, donde pelean por sus objetivos, el autobús es donde pasan más tiempo. Entre desplazamientos del hotel a la salida de etapa y de la meta al hotel, así como el tiempo de espera antes del inicio de la etapa, se convierte en su espacio más confortable.

Los asientos de los ciclistas en el bus / Manel Ibáñez

En la parte delantera, hay los asientos individuales. Cada corredor se asigna uno, aunque suele ir por ascendencia dentro del equipo. En él, cada ciclista tiene su espacio para guardar sus objetos personales, el libro de ruta, sus dorsales y la emisora de radio para comunicarse con el equipo durante la etapa. También tiene colgado su casco.

La zona trasera del autobús / Manel Ibáñez

Avanzando por el pasillo, se encuentra una pequeña cocina con microondas, nevera y una cafetera. Un poco más adelante, hay dos duchas y dos baños para los pre y post etapa. Finalmente, un espacio más grande con un sofá donde los ciclistas se pueden relajar más tranquilos y donde dejan sus bolsas de agua (es donde guardan toda su ropa de carrera) y disponen de parte importante de su alimentación: barritas, geles y chuches.

El camión mecánico

Cada equipo también tiene su camión mecánico. Como su nombre bien indica, en él guardan todas las bicis -tanto de línea como de contrarreloj-, todos los cascos y sus diferentes tipos y un carrito con todas las herramientas para trabajar.

Parte izquierda del taller mecánico del equipo Tudor / Manel Ibáñez

El jefe de mecánicos, mientras su compañero sigue con la puesta a punto de las bicis, nos cuenta que cada corredor tiene 5 bicis en carrera: tres de línea y dos de contrarreloj. Además, nos indica que en total tienen "centenares y centenares de bicicletas y ruedas".

Armarios llenos de bidones del Tudor / Manel Ibáñez

En la parte delantera del camión, tienen un pequeño espacio donde preparan los bocadillos del staff junto a lavadoras y secadoras para limpiar la ropa de todos los integrantes del equipo, así como unos cajones llenos hasta arriba de bidones. Uno de los auxiliares nos detalla que para cada etapa del Tour suelen preparar "al menos, 100 bidones".

El camión cocina

Por último, cada equipo tiene su camión cocina. En vez de depender de las cocinas de los hoteles, cada escuadra lleva consigo un chef a todas las carreras. Es una cocina perfectamente equipada: horno, fuegos, ollas, sartenes, batidoras, etc.

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El cocinero del equipo Tudor nos desvela que "cada corredor tiene su dieta estricta según su especialidad en carrera". No obstante, les permiten alguna excepción como un helado o pizza, aunque "hechos especialmente para ellos con ingredientes concretos distintos a los que comemos el resto".