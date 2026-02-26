Frenazo al regreso de Van Aert: no habrá duelo con Van der Poel en Omloop Nieuwsblad

El estreno de Wout van Aert en la temporada de carretera tendrá que esperar. Apenas unos días después de que el Team Visma oficializase su calendario, el belga se ha visto obligadon a modificar la hoja de ruta prevista y a retrasar su salida a escena prevista para este viernes 28 de febrero.

El plan inicial de Van Aert y el Team Visma era el de estrenarse en la Omloop Nieuwsblad, clásica flamenca en la que participa Mathieu van der Poel. La posibilidad de ver un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del pelotón había disparado el interés por la prueba, pero este esperado duelo tendrá que esperar.

Tal como ha confirmado el equipo neerlandés a través de un comunicado, Van Aert no formará parte de la partida inicial en la Omloop Nieuwsblad por culpa de un proceso de enfermedad de última hora. La clásica belga iba a suponer el regreso a la acción del belga después de la fractura en el tobillo sufrida el pasado mes de enero en el Exact Cross de Mol.

Wout Van Aert, tras su victoria en la última etapa del Tour de Francia / EFE

"Es un duro golpe perderme mi primera carrera, después de haberme preparado para la temporada de clásicas durante todo el invierno. Tuvimos una buena concentración en Sierra Nevada y me sentía muy fuerte. Pero, por desgracia, también es esa época del año en la que es fácil enfermarse. Sigo siendo positivo sobre cómo me sentí durante el entrenamiento y confío en que podré volver a competir pronto. Pero no este sábado", manifestó Van Aert a través del comunicado oficial del Visma.

Con su participación en la Omloop Nieuwsblad completamente descartada, el regreso de Van Aert tendrá lugar el próximo sábado 7 de marzo en la Strade Bianche, prueba en la que también arrancará la temporada de Tadej Pogacar. Respecto a su esperado duelo con Van der Poel, este tendrá un doble capítulo en carreteras italianas a lo largo de la Tirreno Adriático y del primer Monument del año, la Milán San Remo.