El francés Guillaume Martin, primer abandono de la Vuelta

El francés sufrió una caída en la segunda etapa

El francés Guillaume Martin (Groupama-FDJ) es el primer ciclista que ha abandonado la 80ª Vuelta a España, tras haber sufrido una caída en la parte final de la segunda etapa, entre Alba y Limone Piemonte.

Guillaume Martin, que finalizó en decimosexta posición el pasado Tour de Francia, disputaba su decimocuarta gran vuelta por etapas en su carrera y es la segunda que no puede concluir tras retirarse en el Tour de 2022.

Martin, conocido como el filósofo del pelotón por sus libros 'Sócrates en bicicleta' y 'La sociedad del pelotón', ha conseguido once triunfos en su carrera deportiva aunque se le valora especialmente por su rendimiento en Tour, Vuelta y Giro. En el Tour ha acabado dos veces entre los diez primeros y en la Vuelta en una.

La etapa la ganó el danés Jonas Vingegaard, nuevo lider de la carrera, tras imponerse en un final muy apretado al italiano de Lidl Giulio Ciccone.

