Recalifican a Aranburu y le dan la victoria de etapa

Alex Aranburu (Cofidis) ha sido recalificado por los jueces y le han devuelto la victoria en la tercera etapa de la Itzulia, que había recaído en el francés Romain Gregoire (Groupama-FDJ) tras haber sido descalificado inicialmente el español

Aranburu (Cofidis) llegó primero a la meta tras un recorrido por Gipuzkoa de 156,3 kilómetros salpicado de altos puntuables con salida en Zarautz y llegada en Beasain y fue descalificado en primera instancia por no haber tomado una rotonda por donde debía.

El corredor guipuzcoano se había impuesto con un contraataque a 1,8 km de meta al portugués Joao Almeida (UAE), quien a su vez había atacado un poco antes, que fue capaz de mantener durante los casi dos kilómetros en los que rodó solo a la meta.

Romain Gregoire, en el podio / EFE

Aranburu fue el más decidido de un grupo de diez corredores que llegaron por delante a la meta de una gran etapa y entre los que fueron segundo y tercero sobre la línea de llegada el francés Romain Gregoire (Groupama-FDJ), ganador virtual tras la primera revisión de las imágenes, y Schachmann, que, gracias a esos 6 segundos de bonificación, mantiene el maillot amarillo.

En la general, el ciclista germano supera ahora en 2 segundos a Almeida, segundo en la general y tercero en la etapa, y en 6 el también alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe), quien sumó un segundo de bonificación en un sprint intermedio. Horas después, Aranburu fue recalificado y Gregoire volvió a la segunda plaza.

Defensa hasta la última etapa

Schachmann afirmó tras cruzar meta que no esperaba una etapa tan explosiva, pero salvó el maillot amarillo, prenda que tendrá que defender hasta el sábado "sin que haya todavía nada decidido".

"No esperaba un día como el de hoy. Creí que era una jornada reservada para el sábado, pero no ha sido así. Hemos ido a tope de principio a fin, una etapa muy dura, menos mal que al final tenía a 4 compañeros que me ayudaron", comentó en meta el ciclista berlinés.

Schachmann considera que fue importante salvar el día, pero con 3 etapas por delante aún no hay nada decidido en la general. "Realmente la Itzulia es así; desde hoy se ha demsostrado que cualquier día puede haber una carrera loca y pueden pasar cosas. Queda mucha carrera todavía y no hemos ganado aún nada", dijo.

Este jueves se disputará la cuarta etapa, otro recorrido salpicado de subidas puntuables sin demasiada entidad hasta la última, la de Izua, un puerto corto pero con tramos de hasta el 20 por ciento desnivel con la cima a 11 kilómetros de la meta en Beasain.