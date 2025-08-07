El francés Bisiaux es nuevo líder de la Vuelta a Burgos tras ganar la etapa de Valpuesta

El corredor francés del Decathlon AG2R Léo Bisiaux es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos tras imponerse en la tercera etapa con final en Valpuesta, donde ha ganado tras lanzar un ataque a falta de un kilómetro para la meta. Segundo fue Giulio Ciccone (Lidl Trek) que fue quién rompió la carrera y tercero fue Giulio Pellizzari (Bora). El francés consigue así su primera victoria como profesional tras haber sido campeón del mundo de ciclocross en 2023.

Hubo varios intentos de fuga durante la etapa y no fue hasta el kilómetro 28 cuando se formó la primera escapada consolidada con cinco corredores: Sander de Pestel (AG2R), Gorka Sorrain (Caja Rural), Hugo Aznar (Kern Pharma), Iker Mintigi (Euskaltel), Mario Silva (Illes Balears) al que se unió el corredor del Burgos BH, Daniel Cavia.

Formada la escapada, la etapa fue desarrollándose sin grandes sobresaltos, hasta que en la subida del puerto de Oceka se rompió el grupo de escapados y solo De Pestel y Sorarrain se mantuvieron en carrera. En la bajada, Mikel Landa (Soudal Quick-Step) aprovechó a atacar cerca de su localidad natal, Murguía, pero poco duró el ataque del alavés pues en las primeras rampas de Orduña, el corredor fue absorbido por el pelotón.

Orduña marcó la etapa

Orduña comenzó a hacer su selección y solo De Pestel aguantó hasta que Giulio Ciccone (Lidl Trek) lanzó un ataque que descolgó al líder y que le dejó por delante junto a Léo Bisiaux (AG2R) y poco después se añadió Lorenzo Fortunato (Astana), quedándose por detrás dos grupos con el mexicano Isaac del Toro (UAE Team) y el colombiano Egan Bernal (Ineos). Guilio Pellizzari (Bora) saltó para dar caza al grupo de cabeza al llegar a la cima de Orduña y poco después Del Toro en la bajada.

Con cinco corredores en cabeza, a falta de un kilómetro Bisiaux atacó por sorpresa al grupo de cabeza, cuando todo indicaba que iban a disputarse entre ellos la etapa, pero finalmente fue para el joven corredor francés que se estrena como profesional. La carrera continúa este viernes con otra etapa de montaña entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra.