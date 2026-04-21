Flecha Valona 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo con Paul Seixas

La Flecha Valona da paso a una nueva edición hoy miércoles 22 de abril. La segunda de las tres clásicas que componen el célebre tríptico de las Ardenas, antesala de la Lieja-Bastoña-Lieja, reunirá a algunos de los grandes nombres del pelotón, aunque el prometedor Paul Seixas destaca como gran favorito.

Con inicio en Herstal y final en el icónico muro de Huy, la presente edición de la Flecha Valona cuenta con 200 kilómetros de recorrido y más de 3.000 metros de desnivel en los que las 11 cotas serán las grandes protagonistas de la jornada. Entre ellas destaca el Muro de Huy y sus infernales rampas del 20%, que pondrán el broche a la jornada y encumbrarán

Como ha venido sucediendo a lo largo de sus 89 ediciones anteriores, la Flecha Valona 2026 reunirá algunas de las grandes figuras del ciclismo mundial. Entre ellas destaca Paul Seixas como gran aspirante a la victoria, más aún tras la ausencia de Remco Evenepoel, aunque no hay que descuidar las opciones de Kévin Vauquelin o Mattias Skjelmose.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la Flecha Valona 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la Flecha Valona 2026?

El perfil de la Flecha Valona 2026 / Flecha Valona

¿A qué hora empieza la Flecha Valona 2026?

Horario de salida : 11:50 horas (CET).

: 11:50 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:45 horas (CET).

¿Dónde ver la Flecha Valona 2026 por TV y online?

En España, la presente edición de la Flecha Valona se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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La retransmisión televisiva de la carrera correrá al cargo de Eurosport 2, que conectará a partir de las 14:30 horas (CET).