Horario y dónde ver por TV la Flecha Valona 2023 en directo

A qué hora y dónde ver hoy gratis por televisión en España la clásica Flecha Valona 2023 Tadej Pogacar es uno de los grandes favoritos a alzarse con el triunfo final en tierras belgas

La Flecha Valona 2023 se disputa hoy miércoles 19 de abril con un recorrido muy exigente y un cartel repleto de estrellas del pelotón internacional.

Entre otros participantes, destaca la presencia del esloveno Tadej Pogacar. El ciclista del UAE Team Emirates es uno de los grandes favoritos para conquistar el mítico Muro de Huy (1,3 kilómetros al 9,1%).El objetivo de Pogacar es el de ganar, en este 2023, el tríptico de clásicas de las Ardenas. Ya ganó recientemente la Amstel Gold Race y también participará en la Lieja - Bastoña - Lieja (domingo 20 de abril).

En España, la clásica belga que tiene como punto de partida la localidad de Herve, se puede seguir en abierto a través de Teledeporte a partir de las 14:30 horas (CET).

🏹 Your #FlecheWallonne 2023 startlist! See you tomorrow on the Mur de Huy!



🏹 Voici la liste des partants de la #FlecheWallonne 2023 ! Rendez-vous demain sur les pentes du mur de Huy ! pic.twitter.com/lnubF4y5ng