CICLISMO
Filippo Ganna vuelve a reinar en la crono más rápida de la Tirreno Adriático
El velocista del INEOS Grenadiers cumplió con su papel de favorito en la jornada inaugural de la 'carrera de los dos mares'
EFE
El italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) impuso su ley este lunes en la primera etapa de la Tirreno Adriático, una crono ya clásica que ha ganado en cuatro ocasiones y que convirtió en la más rápida de la historia con una media de 56,86 km/h para inaugurar la 'Carrera de los dos mares', con el debut este año del esloveno Primoz Roglic, a la caza de su tercer 'Tridente'.
Rey indiscutible del recorrido de 11,5 km con salida y llegada en Lido Di Camaiore. Ganador de cuatro contrarreloj (2022, 2023, 2025 y 2026) inaugurales entre los mares Tirreno y Adriático que dan nombre a la competición y de una quinta, en la octava etapa, en el año 2020.
Marcó un tiempo de 12:08, 22 segundos más veloz que Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), para firmar el doblete del equipo. El podio lo completó Maximilian Walscheid (Lidl-trek), a 26 segundos del veloz ciclista italiano, especialista en esta modalidad.
Primoz Roglic (BORA), que inauguró su temporada, finalizó séptimo a 31 segundos, con la esperanza de levantar a final de semana el 'Tridente' por tercera vez en su carrera. El mexicano Isaac del Toro fue décimo a 36 segundos del líder.
Desde 2022, solo el español Juan Ayuso (ahora con Lidl-Trek), que no participa en esta edición al estar en liza en la París-Niza, consiguió apartar a Ganna de la victoria en la crono inicial.
El sudafricano Alan Hatherly (Jayco), finalmente sexto, fue el que más tiempo estuvo en la silla caliente, con una marca de 12:38 que muchos consideraron más que suficiente para un podio. De hecho, Del Toro, pese a haber mejorado el primer sector respecto al sudafricano en seis segundos, acabó por detrás con 12:44.
No fue hasta los últimos corredores cuando Walscheid, Arensman y Ganna, especialmente este último, vapulearon los tiempos anteriores.
La segunda etapa de esta Tirreno Adriático prevé un recorrido de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, totalmente toscana, que presenta tramos con pendientes de más del 10%.
La subida a Castelnuovo Val di Cecina, la más exigente del día, es la antesala de un tramo de 'sterrato' casi completamente en ascenso. Para coronar la etapa, un final con el 15% de pendiente a las afueras de San Gimignano.
