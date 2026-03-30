Fernando Escartín, director deportivo de La Vuelta a España: “Será La Vuelta más dura de la historia”

La organización de una gran carrera como La Vuelta a España requiere de la participación y la ayuda de muchas personas. Javier Guillén es el director general de la carrera, pero nada sería igual sin la presencia del director deportivo Fernando Escartín. Escartín (Biescas, Huesca; 1968), exciclista profesional y miembro de la dirección técnica de La Vuelta desde noviembre de 2013, hace un repaso profundo del recorrido de este año y evalúa escenarios futuribles en esta conversación de puro ciclismo en SPORT.

¿Qué le está pareciendo la temporada ciclista? ¿Le está sorprendiendo algún corredor?

La temporada acaba de empezar, pero por lo que se ve, los líderes fuertes están dominando este año. Por ejemplo, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel y Mathieu Van Der Poel. Yo creo que las carreras que han corrido ellos han tenido un dominio tremendo y se está viendo que la temporada este año va a ser muy parecida. Algunos de ellos ya se van a juntar en el Tour y, bueno, sobre todo con ansias y ganas de que lleguen estas carreras ya.

¿Cómo está viendo a los españoles?

Bien, de momento, muy bien. Juan Ayuso ya se ha visto que está muy fuerte, lástima de la caída que tuvo la París-Niza; Romeo, un corredor con mucho futuro, muy joven y que va a andar muy bien. Pero yo no me guardo solo en estos, hay bastantes jóvenes, que esperemos que este año alguno más despunte y los corredores fuertes como Enric Mas poco a poco vayan cogiendo la forma; Carlos Rodríguez pues también, porque es un corredor que ha demostrado que puede llegar muy lejos y pueden estar ahí delante. Hay que ser conscientes que han topado con una época de corredores grandísima. Entonces va a ser más difícil que consigan victorias en grandes vueltas, pero que van a estar ahí delante seguro.

¿Qué valoración final hacen de La Vuelta 2025?

La valoración ya te puedes imaginar. Pasó lo que pasó, ojalá que no pase más nada de esto. A nivel personal, yo entendía las reivindicaciones y demás, pero lo que no entendía era que fueran contra los corredores, contra la integridad física. Guardo un mal recuerdo del año pasado y solamente deseo que no se vuelva a repetir.

“Guardo un mal recuerdo del año pasado y solamente deseo que no se vuelva a repetir”

¿Afectó al recorrido de este año?

No. Eso es lo que se ha pensado y se ha valorado, pero en ningún momento. Nosotros, lógicamente, vamos rotando. En este caso Javier Guillén (director general de La Vuelta a España), que es quien “negocia” los recorridos con las diferentes regiones de España. Hace tiempo que no estábamos en Andalucía. Eso ha conllevado que La Vuelta ya estaba presentada, que salíamos desde Mónaco. Para poder llegar a Andalucía el metro no daba para mucho más tampoco. Ha sido circunstancial. Nada más. Volveremos a futuro. Volveremos seguro a País Vasco y volveremos seguro a Asturias, lógicamente, a Cantabria. Este año ha sido circunstancial, pero por eso, te digo yo que no. La Vuelta tiene que ir rotando por diferentes regiones porque, lógicamente, la quieren.

Será el tercer año consecutivo que la salida es fuera de territorio español, esta vez en Mónaco (tras Portugal e Italia). ¿Qué nos puede decir de estas primeras 3 etapas, especialmente la tercera con final en alto?

En la tercera, estamos casi en Cataluña. Es una llegada que no es excesivamente dura, pero en estas vueltas así grandes tienes que llegar bien desde el principio. Me pongo desde el punto de vista de corredor. Desde que subimos de Prades llegamos hasta arriba hasta subir a Font Romeu, la primera pasada es un puerto de 1ª. No es que sea excesivamente duro, pero es largo. Luego una bajada muy rápida y luego la subida a la estación, que puntúa de segunda. Yo creo que da para que lleguen 20 o 30 corredores, pero si un corredor no llega fino para La Vuelta, puede decir adiós.

“Lógicamente nos gustaría que viniera Pogacar”

¿Utilizan la salida desde Mónaco para tentar a Tadej Pogacar?

Nosotros lo hemos hecho por petición de la ciudad, del país de Mónaco. A nosotros lógicamente nos gustaría que viniera Pogacar. Ha coincidido de que sea así, pero Javier (Guillén) diseña la carrera según peticiones de diferentes ciudades o países. Sí que es cierto, siempre hay gente que dice ‘por qué sale de España por ahí’, pero hay que ser conscientes de que La Vuelta es un evento muy grande, como evento crece, y esto es una forma muy grande de crecer. Los ejemplos los tenemos tanto en el Giro como en el Tour, que salen fuera de sus países respectivos, pero porque son eventos muy grandes.

La etapa de Andorra (etapa 4) puede pasar mucha factura…

Sí, es una etapa corta, muy similar, que hemos hecho ya prácticamente dos veces, y que la carrera lógicamente en Andorra se endurece mucho. Como te he dicho antes, esta es la cuarta, que es prácticamente la primera parte, y hay que llegar ahí bien de forma. Es una etapa que va a hacer mella entre los líderes. Esperemos y siempre deseamos que no haya grandes diferencias. En principio, son puertos que, bueno, la Comella que es el último se sube por la parte blanda, entonces todo lo que pueda romper será antes en Ordino y Beixalís, para que no se rompa la carrera excesivamente.

La etapa 6 tiene un tramo de sterrato en la subida a El Bartolo. ¿Le gustaría hacer una etapa única de sterrato como ya se ha hecho en el Tour?

Este ha sido un primer guiño que le hacemos al sterrato. A futuro no te puedo decir que se repita, ojalá que se pueda repetir alguna opción más. Yo creo que aquí, en este caso, cada carrera debe tener su caché, su forma. Nosotros siempre nos hemos decantado por los puertos de rampas duras, que al final no son excesivamente largos. Pues el Tour y el Giro lo han hecho, y nosotros vamos a probar a ver cómo nos sale esta experiencia, y si sale, seguro que a futuro vamos a hacer alguna.

Solo hay 3 etapas calificadas como llanas, ¿espera una pobre participación de sprinters?

Tenemos más o menos como hemos tenido estos años que ha estado Philipsen. Yo creo que hay unas cinco o seis que prácticamente se puede llegar al sprint, y son las llegadas que hemos tenido más o menos nosotros. Yo creo que no tenemos que renunciar al concepto que tenemos nosotros siempre en La Vuelta, y está demostrado que a la gente lo que le gusta es la montaña, y nosotros seguiremos haciendo prácticamente las mismas llegadas de montaña que siempre, entre ocho y diez, aproximadamente.

En cuanto a montaña hay ascensiones muy exigentes como Valdelinares, Alto de Aitana, Sierra de la Pandera o la etapa de Calar Alto con el Velefique previamente. ¿Es La Vuelta más dura de la historia?

Yo creo que sí. Le falta, si quieres, los nombres emblemáticos, sea Lagos, sea Angliru, sea La Bola del Mundo, pero esta Vuelta tiene muchos metros acumulados. Por ejemplo, la de Aitana son 5.200, la de Granada (etapa 20), pues también. Etapas de ese nivel no hemos tenido. Y con muchas etapas seguidas de montaña. No tiene los nombres, pero tiene la dureza. La carrera lo va a decir. Por ejemplo, Andalucía tiene mucha montaña, la etapa de Almería, Granada, como te he dicho, Málaga, y además hay que sumar otro factor importante, que es el calor.

Recuerdo hace 2 años, la etapa de Sierra Nevada, que más de un ciclista para la general se bajó allí.

Sí, recuerdo la etapa que subimos a Hazallanas, que llegamos a Granada. Llegó Yates con tres minutos y luego llegó la carrera super rota. Esas diferencias no las tuvimos, por ejemplo, ni en los Pirineos ni en Asturias.

El final de la etapa 19 es en Peñas Blancas, luego la 20 íntegra en Sierra Nevada, con los pasos por El Purche y Hazallanas (doble), finalizando en otro puerto inédito como Collado del Alguacil. Teniendo en cuenta que Madrid suele ser el final tradicional, ¿es este final en Sierra Nevada un escenario inmejorable para que se decida la general?

Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, la etapa de Hazallanas que ganó Yates, que sacó tres minutos de diferencia, puede ser una etapa muy decisiva. Además, últimamente en el ciclismo estamos viendo que las diferencias en montaña no son excesivas, pero puede marcar un poquito más la contrarreloj que la montaña. Y la carrera, si te pillas los tres corredores que van fuertes, es que en montaña se saca muy poquito tiempo. Entonces, una etapa como esta puede ser un juez para la carrera.

La última etapa en Granada tendrá 4 pasos por la Alhambra y terminará allí. ¿Es una idea que se les ocurrió viendo el experimento que hizo el Tour con Montmartre y el atractivo y todo el juego que dio?

Sí, la verdad es que sí, ahí la has acertado (risas). Porque para nosotros el acuerdo de terminar en Granada y poder subir la Alhambra es que es una subida muy similar. Estrecha, y esta no tiene adoquín, que es asfalto, es muy similar, pero nos esperamos un poquito también la de Montmartre, así es.

“Andalucía tiene montaña durísima. No tiene nada que envidiar a la zona norte”

¿Cree que el aficionado español tiene el sur infravalorado como territorio ciclista?

Ahí, sobre todo los ciclistas más puristas que muchas veces no conocen el territorio del sur, pues yo creo que sí está un poco infravalorado. Pero cuando tú estás ahí y tú lo recorres, es que Andalucía tiene montaña durísima. No tiene nada que envidiar a la zona norte. Además, el tema de calor, el asfalto en muchos sitios es más rugoso, donde hace que la bicicleta circule menos, sea más dura. Se pueden hacer grandes etapas de montaña.

Tras finalizar La Vuelta del año pasado, se habló que las Islas Canarias era una opción para que La Vuelta de este año finalizara allí, haciendo dos etapas en Tenerife y dos en Gran Canaria. ¿Qué ocurrió con esa opción?

En este caso, yo sé que Javier (Guillén) estuvo negociando con ellos, hubo negociaciones, hubo principio de poder llevar La Vuelta ahí y al final no cuajó. Pero lo que te he dicho antes, algún año llegará a Canarias, seguro, porque están habiendo peticiones, pero este año no cuadró y se decidió así.

¿Y la opción de las Islas Baleares está encima de la mesa?

Sí. Además, yo me acuerdo de que hace dos años llevé a un político de Palma de Mallorca y venía para ver La Vuelta, porque ellos lógicamente también estaban interesados en que fuera La Vuelta ahí. Yo he estado ahí de corredor y luego a posteriori también. Pero sí, es cierto que hay interés por muchas partes. La Vuelta es un evento muy grande y muchos la quieren por la repercusión mediática que tiene.

¿Algún ciclista en concreto que desee tenerlo en La Vuelta este año o alguna rivalidad que le gustaría ver si no este año en próximas ediciones?

Lógicamente todos estamos deseando que venga Pogacar o Vingegaard o cualquiera de estos corredores. Lógicamente me gustaría que Pogacar volviera, Evenepoel también. Pero en este tipo de corredores cada uno lleva su calendario, nosotros ahí no podemos entrar. Nosotros nos dedicamos a hacer La Vuelta lo más atractiva posible, tanto para los corredores y sobre todo para el público, que es a quien nos debemos. Por eso tiene que estar la carrera por encima de pensar en si viene tal corredor o no. Hay que hacer una Vuelta atractiva, pero sí que piensas lógicamente en que vengan corredores de cuanto más nombre, mejor.

Pogacar y Vingegaard han venido a La Vuelta, pero nunca han coincidido.

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Sí, sí. Además, Pogacar se destapó en 2019, en la etapa que terminamos en la Sierra de Gredos, que se fue, se escapó y casi le gana La Vuelta a Roglic en aquel año, y ahí se descubrió este corredor. Llegó con 3 minutos; hubo un momento que estaba casi líder virtual, lo que pasa es que atrás tiró mucha gente, pero ahí es donde se destapó el corredor.