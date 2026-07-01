¿Qué es el Fan Park del Tour de Francia en Barcelona y qué actividades gratuitas ofrece?

Barcelona no solo vivirá el Tour de Francia 2026 desde la carretera. El Ayuntamiento ha habilitado un Fan Park en Ciutat Vella, un espacio gratuito y abierto a todo el mundo que funcionará entre el 2 y el 5 de julio, pensado tanto para el aficionado que sigue el ciclismo de toda la vida como para quien quiera acercarse por primera vez al ambiente de una grande.

La propuesta gira en torno a una idea sencilla: que la afición pueda vivir la carrera en comunidad. Según ha explicado el concejal de Deportes, David Escudé, la intención del Ayuntamiento es que los barceloneses se sientan protagonistas del evento y puedan vivirlo "en primera persona", convirtiendo el paso del Tour en una celebración abierta y participativa.

Qué incluye el Fan Park del Tour de Francia en Barcelona

El espacio contará con pantallas gigantes donde seguir las etapas en directo, una opción especialmente útil para quien no pueda desplazarse hasta el recorrido o quiera completar la jornada con un segundo punto de seguimiento. A partir de ahí, el programa se reparte en varios bloques:

Talleres para aprender a montar en bicicleta , pump tracks y sesiones de iniciación a la reparación básica, pensados para todas las edades.

, pump tracks y sesiones de iniciación a la reparación básica, pensados para todas las edades. Talleres de seguridad vial , con un enfoque práctico orientado a familias.

, con un enfoque práctico orientado a familias. Zonas y circuitos infantiles para que los más pequeños practiquen el equilibrio y el pedaleo en un entorno controlado.

para que los más pequeños practiquen el equilibrio y el pedaleo en un entorno controlado. Exhibiciones de BMX , animaciones, juegos, concursos y música en directo.

, animaciones, juegos, concursos y música en directo. Ateliers du Tour, un espacio pedagógico específico para niños y niñas que quieran iniciarse en el ciclismo con el apoyo de técnicos especializados.

A esto se suma el Reparatruck, un servicio móvil de reparación de bicicletas que estará disponible durante los días de funcionamiento del Fan Park, y distintas zonas de patrocinadores con actividades propias.

La Caravana, el otro gran reclamo gratuito

Fuera del Fan Park, pero igual de accesible, la Caravana del Tour completa la experiencia de calle. No es un simple desfile: se trata de un centenar de vehículos que recorren el trazado de cada etapa repartiendo regalos y sorpresas promocionales durante más de media hora, antes del paso del pelotón.

La propia organización del Tour la describe como "una explosión de creatividad que transforma la carretera en un espectáculo", y recomienda llegar con antelación a la zona de paso para no perderse este momento, que suele ser el primer contacto real con el ambiente de carrera para muchas familias.

¿Qué días estará abierto el Fan Park?

El Fan Park funciona del 2 al 5 de julio, coincidiendo con la presentación de equipos y las dos primeras etapas en Barcelona. La ubicación exacta dentro de Ciutat Vella se ha confirmado en las últimas semanas a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, después de que en marzo se anunciara de forma genérica su instalación en la zona.

Junto a este espacio, distintos puntos de la ciudad se iluminarán de amarillo por las noches durante esos días, sumándose a un programa de actividades que el propio consistorio ha cifrado en más de 50 propuestas gratuitas repartidas entre Barcelona, Tarragona y Granollers.