La familia KH7, a comerse la Titan Desert

El desierto de Marruecos volverá a acoger un año más la Skoda Titan Desert, desafío ciclista por excelencia para los amantes de los pedales. Será del 1 al 6 de mayo, con una participación numerosa y un equipo, el KH7, que irá a conquistar las dunas desde el primer día.

Los Torres, al completo

La presentación del KH7 tuvo lugar en el corazón de Les Corts, uno de los pocos barrios de Barcelona que todavía conserva esa esencia genuina de barrio, y en un escenario de alto copete. En el laboratorio de los hermanos Torres, cocineros y alquimistas del placer gustativo, la "familia", como así denominan los integrantes al equipo, tuvo su puesta de largo. Sergio Torres volverá por quinta vez a la Titan con su e-bike, mientras que su hermano Javier, ausente por lesión la pasada edición, regresa con la ilusión por las nubes. "El año pasado le eché de menos. Mi principal motivación es verle tragar polvo a rueda", soltaba entre risas Sergio.

Y es que estos chefs de renombre internacional tienen en la bicicleta su pasión oculta, una válvula de escape para afrontar jornadas maratonianas a los fogones. "Entrenamos por la mañana y trabajamos de noche. Nuestro trabajo nos absorbe muchísimo, pero siempre sacamos tiempo para montar", decía Javier. Su hermano gemelo confirmaba: "Es una vía de escape. Cuando vas en bicicleta te vas quitando presión de encima y llegas a la cocina con la energía suficiente como para afrontar la jornada laboral". No serán los únicos cocineros presentes en Marruecos. Paco Roncero y el pastelero Lluc Crusellas, ganador en 2022 el galardón al mejor chocolate del mundo, repetirán experiencia.

Dos exprofesionales, candidatos a ganar

El KH7 será en 2025 el más representativo del campamento de 'haimas'. El equipo viaja con 56 corredores, todos ellos con diferentes motivaciones, y con un objetivo común: coronarse en la meta de Maadid. Para lograr su cometido contarán con la experiencia de Melcior Mauri. El catalán capitaneará la escuadra con sus estrategias de carrera y la motivación de todo un campeón de La Vuelta a España en 1991. "Llevamos al equipo más completo, con un abanico muy amplio de posibilidades. Tenemos ciclistas con objetivo 'finisher' (acabar la carrera) y otros que van dispuestos a ganar. Vamos con potencial de equipo puntero", aseveraba el de Vic.

Y vamos que si tienen equipo para ganar. Las principales bazas en categoría masculina serán Luis Ángel Maté y Andrey Amador, dos corredores que hasta hace unos meses se codeaban en el pelotón internacional con figuras como Pogacar, Vingegaard o Evenepoel, y Josep Betalú, vencedor en cuatro ocasiones de la Skoda Titan Desert.

El año pasado fue traumático para Betalú, que pensó en dejarlo todo y abandonar el deporte. El tetracampeón iba en 2024 con ánimo de coronarse como un auténtico zorro del desierto: ganó la primera etapa, pero unos problemas cardíacos en la segunda jornada le obligaron a parar y pasar por el quirófano en Marruecos. "Llevaba muchos meses sin entrenar, sin ganas de competir. Una llamada de Melcior Mauri me animó. En esta edición voy con un rol diferente. No voy a ganar sino a hacer equipo, a hacerlo lo mejor posible y trasladar toda mi experiencia a corredores como Luis Ángel y Andrey", reconocía el de Amposta.

KH-7 en la Skoda Titan Desert 2024 / KH-7

Las mujeres, a por todas

Si las probabilidades en hombres son enormes, las mujeres no se quedan atrás. Ramona Gabriel, dos veces ganadora de la Titan y leyenda de la competición, participará este 2025 en dúo mixto, mientras que Pilar Fernández será la principal baza en la categoría femenina. Para esta madrileña afincada en Tarragona la Titan Desert es algo más que una carrera, allí conoció a su pareja actual y confiesa que la vivencia te marca para toda la vida. "Todo se magnifica en la Titan, las emociones están a flor de piel", indicaba entre plato y plato del 'menú titánico' preparado con mimo por el equipo de los hermanos Torres, tres estrellas Michelin. "No siento presión. Voy a disfrutar y pasármelo bien. Los registros indican que estoy en el mejor momento a nivel físico, el mayor pico de forma de la temporada. En carreras como ésta no siempre gana el mejor, hay muchos factores externos como la alimentación o el reposo. Hay que llevar todo preparado y no dejar nada libre a la improvisación".

Vertiente solidaria

El KH7 desembarcará en las dunas a por todas en lo deportivo, aunque sin olvidar la faceta solidaria. Este año formarán parte de la aventura pacientes del instituto Guttmann, especializado en el tratamiento médico-quirúrgico y la rehabilitación integral de las personas con lesión medular, daño cerebral adquirido u otra discapacidad de origen neurológico. Montse Bernabéu, codirectora de la institución, ve la participación como una oportunidad para "mejorar su tratamiento y dar a los pacientes un mejor proyecto de vida".