Factor aprieta las tuercas al equipo Israel: "Si no hay cambios, no continuaremos"

El equipo Israel - Premier Tech está empezando a sufrir las primeras consecuencias de las protestas acontecidas en La Vuelta a España en cuanto a patrocinadores y proveedores. Factor, empresa proveedora de bicicletas, ha tocado la parte débil de los equipos ciclistas como es la económica, y ha puesto condiciones al propietario del equipo, Sylvan Adams, para seguir su relación: "Sin un cambio de nombre, sin un cambio de bandera, no continuaremos".

"Nuestra marca se ha vuelto demasiado controvertida"

En una entrevista a la página especializada en ciclismo 'Cyclingnews', el fundador de Factor, Rob Gitelis, explicó que su empresa está empezando a verse perjudicada por su vínculo con el equipo israelí. "Ya no se trata de si está bien o mal. Nuestra marca se ha vuelto demasiado controvertida, y mi responsabilidad con mis empleados y accionistas es brindarles el máximo margen para que esta empresa crezca y sea rentable. Añadir un nivel adicional de conflicto o complejidad es algo que ya no podemos aceptar", fundamentó.

No obstante, esto no termina aquí porque tenían "un compromiso verbal de continuar en 2026", pero la situación ha hecho que "ya no podamos seguir cumpliendo ese compromiso verbal". Asimismo, de acuerdo con la propia información, Factor podría entrar como patrocinador de peso y tomar parte en el nombre del equipo, pudiendo dar como resultado Factor-Premier Tech o Premier Tech-Factor, aunque ahora se desdice del acuerdo verbal que habían alcanzado y obliga a Adams y su equipo a tomar medidas para ello.

Por otra parte, expuso en qué punto se encuentra el equipo: "Actualmente están en la fase de planificación de la marca del equipo para 2026 y comunicarán cualquier cambio potencial a su debido tiempo".

Israel - Premier Tech, a contracorriente

El tiempo corre para el Israel. En cuestión de menos de un mes, el 15 de octubre concretamente, la entidad deberá aportar a la Unión Ciclista Internacional (UCI) toda la información para tramitar la licencia para la nueva temporada. Por eso es tan importante que el equipo decida si hace cambios en su identidad o se mantiene como hasta la fecha.